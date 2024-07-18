陳家樂攞假趕返港　陪老婆連詩雅入院「卸貨」

早前飛往馬來西亞拍劇的準爸爸陳家樂，昨日低調返港，相信是準備陪太太連詩雅今日入院卸貨。談到初為人父的心情，家樂直言緊張。至於連詩雅則於網上剖白心聲，表示「一個身體兩個心跳」的感覺今世難忘。

根據讀者提供的短片，家樂昨日中午現身機場抵港大堂，行裝輕便的他以九秒九步速離開，未知是否趕回家打點一切，然後陪太太入院待產。事後記者與他聯絡，家樂簡單回應：「係呀，今日（昨日）啱啱返咗嚟，之前一早同劇組攞咗假，要返嚟陪太太。劇組好好，可以夾到時間畀我，擇咗日子聽日（今日）開刀，依家開始有啲緊張，好期待BB女嘅出世，多謝大家關心。」

近日家樂除了忙於在馬國拍攝劇集《無懼》外，更夥拍同門師妹鍾雅婷（Alice）為太興餐廳拍攝35周年廣告。廣告中家樂「做番自己」，扮演多功能老公，問到如何保持婚姻常鮮時，他放閃笑說：「我都喺度學習緊成為稱職嘅老公，好多時候都會好似廣告咁大叫『等我嚟！』，每次見到太太甜笑就滿足。」

永記佗B感覺

家樂直指平日自己是緊張大師，很多時候反被太太提點要放鬆一點，難怪他笑說：「小朋友出世後，相信我都一定10級緊張，要準備多啲提神飲品。」他又趁機大讚太太的廚技，一定不是如廣告內Alice般倒瀉籮蟹：「佢好鍾意下廚，而且廚藝了得，不過有咗BB後就由我間中煮飯。」

另外，連詩雅日前則於社交網再晒孕照，剖白即將卸貨的心情：「懷孕其實並唔係我想像中咁容易，每周期都要面對身體唔同嘅變化，上網都見到好多人好似陀得好舒服，好自如，就覺得有啲氣餒，點解自己特別容易攰。」又表示感恩得到身邊人的支持，所以很快調節到自己的情緒，她感慨一個身體兩個心跳的感覺很難忘，會永遠好好記住。