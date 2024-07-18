4611休息法　讓你一夜好眠

睡眠不足是現代都市人的通病，不少人會把握上下班的通勤時間補補眠，但其實這種的睡眠方式不但不能消除疲勞，甚至更會影響健康。日本有職業治療師則提倡「4611」睡眠法則，可有助改善晚間的睡眠質素，徹底消除大腦或身體的疲倦。

日本職業治療師菅原洋平，同時亦是睡眠健康輔導師，他認為不少外資企業會將睡眠管理是為職場技能之一，因為有良好的睡眠，才能發揮優秀的工作表現，更會研究各種方法改善員工的睡眠質素。而菅原則提出「4611」睡眠法則，不少員工實踐後均表示睡眠品質有所提升，從而增加生產力。首先第一個「4」代表起床後4小時內必需要看到光，幫助調節褪黑素節律。由於晚上時大腦的松果體（Pineal Body）分泌「褪黑素」的賀爾蒙，讓人產生睡意，因此建議起床後1小時內沐浴在陽光下，即使待在家也最好要在4小時內要看到光，否則身體就不會有停止褪黑素的反應，難以擊退睡意。

接著「6」則代表起床6小時後午休，幫助調整睡醒節律。通常起床後買8小時後就會開始感到睏意，因此可以午休小睡一下，不過需要注意小睡的時間。菅原指小睡前可先默唸3次起床的時間，但如果睡多於30分鐘，便會進入深層睡眠，不但影響之後的工作效率，也會減低晚間的睡眠質素，所以建議小睡的時間控制在30分鐘以內，且不要仰睡，將身體靠在椅背上睡覺會更好。

而「11」即指起床11小時後運動，由於睡眠期間體溫會下降，起床後則會體溫上升，經過11小時後體溫會上升得更高，因此可以把握這段時間運動，讓體溫變得更高，到了晚上睡覺時，體溫就容易下降，幫助入眠。以早上7點起床為例，運動時間則為下午6點，因此可於傍晚至晚上時間運動。特別是待在家裏的假日，可出門散步或買東西，讓身體稍微活動一下。