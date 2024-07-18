「味」力聯乘　加倍美味

菜式的設計千變萬化，大廚的創意亦無限，坊間不時有各式風格的餐廳、品牌或大廚來個Crossover，讓菜式變得加倍美味，胃口就更好。

法式經典

高級的法國菜令人回味，銅鑼灣歐陸餐廳行政主廚Shine Chiu與法籍名廚Emmanuel Souliere合作，於7月26日及27日舉行經典法式Escoffier晚宴。兩位除用本地蔬菜及可持續發展食材入饌，亦有來自師傅在普羅旺斯帶來的薰衣草。開胃前菜和小食有甜番薯與薰衣草、炸亞拉斯加蟹餅和鵝肝慕絲，之後就有法式烤雅枝竹「巴里古」黑松露撻和法式龍蝦清湯。主菜有香烤多寶魚和澳洲和牛肉眼扒，前者配蜆和燉蔬菜醬等，鮮香美味，後者配黑蒜和薯仔千層，味道濃厚，最後以杏仁玫瑰雪糕和小甜點作結。同時間，Chef Emmanuel於7月28日早上會舉行大師廚藝班，教大家法式雞批伴鵝肝和雞胸釀蘑菇，學員可直接偷師。

養生之選

中醫角度來講，按一年四季變化養生相當重要。中環百年老字號蛇羹粵菜館主理人吳卓姿和張東正師傅合作，即日至8月尾推出仲夏養生百果宴私房菜，以爵士湯作靈感的熊本蜜瓜燉象拔蚌仔，爽口鮮甜。紫蘇馬蹄墨魚餅用炸紫蘇代替紫菜，入口更清香。其他有鮑汁海珍荷葉飯、山楂梅子荔芋鵝片、蛇羹燴遼參、三色藜麥粥油白玉和陳皮咕嚕肉等，最後以桂花雞頭米湯圓作結，讓客人感受到創意和傳統的美食。

精緻寧波風味

本地有不同風格的中菜，中環新派中菜館和星級寧波菜餐廳合作，於8月4日推出Good Fortune Club特別版的聯乘周日點心早午餐，客人先享用小龍蝦酥、肥椒鱈魚鮫、香煎紫菜餅、生煎鍋貼和寧波芝麻湯圓等特色點心，緊接就有金荀蝦餃、蟹籽豬肉燒賣、菠蘿黑豚叉燒酥、青檸葉香麻辣牛肉球、蝦膠煎釀虎皮尖椒和炭火蜜汁黑豚叉燒等一系列美食，用餐客人會配一瓶香檳，品味過程就更佳。

開心啤一啤

和朋友舉杯暢飲，幾時都咁爽。佐敦一間酒吧和本地手工啤酒品牌合作，於7月19日晚上6時半舉行啤酒派對，客人可暢飲3小時限定生啤和手工啤酒，再加上各款啤酒遊戲和現場音樂表演，讓大家飲得盡興。