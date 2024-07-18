余文樂富貴老婆幼稚園畢業照出土　韓系Feel激似允兒

型男余文樂與台灣「皮帶大王」千金王棠云於2017年結婚，太太翌年5月誕下兒子余初見（Cody），2020年年尾早產誕下細女余初心（Celest），湊成一個「好」字。日前，王棠云上傳一張自己的幼稚園畢業照，天生麗質，令網民驚嘆！

現年35歲的王棠云分享一張幼稚園畢業照片，「這是我幼稚園畢業照……」並笑指︰「我幼稚園只讀半年，我媽媽心臟也是很大顆。#國小一年級聽說很哭 #因為甚麼都不會 #好險小女認真 #是好學生。」從照片中可見，王棠云眉清目秀，有瓜子臉，網民立即讚美，指她與韓國女星、少女時代成員允兒兒非常似樣︰「從小就是美女」、、「我還以為是妹妹」、「韓系證件照的概念」、「這是允兒兒吧」。

王棠云家庭背景顯赫，她是獨生女，父親王東生是亞美集團總裁，有「皮帶大王」之稱，是第一批前往中國投資的台商，曾稱是全球最大知名品牌皮件的代工廠，風光時年收60億台幣（約14億港元）。惟早前傳出該集團積欠廠商20億台幣（約4.8億港元）。王棠云於2010年出道當上模特兒，做過周杰倫MV《雨下一整晚》女主角而較為人知。余文樂、王棠云婚後定居台灣，男方主力打理自家品牌生意，甚少接拍電影，並斥資近3億台幣（約7,200萬港元）購入台北豪宅「頂禾園」，面積8,000呎。