6位超級狀元誕生　凝皓教育籲考生及早準備

【特約報道】2024年文憑試昨日放榜，這屆考試除了是公社科首次開考，亦是中文科改制的第一年。今年首誕八位超級狀元，打破歷屆紀錄，而其中六位曾經報讀補習名師林溢欣的付費課程，亦刷新教學生涯的一項破天荒的紀錄。學生收獲如此佳績，林溢欣直言：「天道酬勤，不少狀元、5**學生報喜的同時，都會提及筆記哪一部分幫助他們直接在考試中得分。同一份筆記，溫習得足夠徹底的人，就是突破自己、成就佳績的一群。」

新制中文科只剩兩卷，強調考生的讀寫能力，自然更難反映學生能力差異。加上今年是首屆改制，考生壓力自然有增無減。林溢欣表示：「不少學生應考我們大型模擬考試時仍未進入狀態，甚至尚未掌握實用文基本要求，最後關頭報讀課程的學生亦較往年多。」根據凝皓教育資料顯示，林溢欣大型模擬考試以及其今年最新開設的實用文課程，開報數小時已全數滿額。一位難求，反映中文科仍未擺脫「死亡之卷」之稱。「每年模擬考試位置皆供不應求，之所以不計收益設定限額，就是為了保證批改質素，確保每一個考生得到詳盡而具針對性的評語，在最後階段改進不足。」瀏覽林溢欣的社交平台可知，原來除了應用其所授技巧，把模擬試參考範文稍加轉化，已能順利取得理想分數。口碑傳承，難怪林溢欣多年來仍然擔當市場領導的位置。

每年放榜，有人歡喜有人愁。林溢欣在公開試放榜日刊登頭版廣告，勉勵學生「努力終會被看見」。原來今年林溢欣亦有不少學生以自修生身份重讀中文，其中更有取得兩、三級等第躍進的同學。有去年只取得第二級的考生，今年取得第五等的理想成績，可喜可賀。「每年放榜都有學生跟我道歉，說自己失手未能取得5**。其實讚賞和肯定5**學生是人之常情，這些學生亦值得掌聲，但這並不等同5**一定是每個人的目標；有更多人跟我說本來學校已經判定他們中文不可能合格，最後奮力一拼，取得三、四，甚至更理想的成績。只要突破別人賦予的定義，就是學習的意義。」在網上看見林溢欣錄製給學生的話，提及人生求缺不求圓。即使最後成績未能如願，但過程已「搏盡」，便已是圓滿，亦有動力讓自己繼續努力，相信正是此理。

正如林溢欣在電影《公開試當真》所言，沒有一種學習方法可以只用幾個月便能追回別人努力幾年的進度。面對新科目、新制度，誠盼各位考生及早起步，作好準備，搏盡無悔。