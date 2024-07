周杰倫見靚佬湯互指對方　昆凌集埋「奇異博士」郵

方力申日前赴倫敦睇溫網,變成「天王收割機」,荷里活巨星湯告魯斯和台灣天王周杰倫都成為他集郵對象。不過被集郵者亦集人郵,周董也變身小粉絲,集靚佬湯的郵!

周杰倫昨晚(17日)在社交網分享一張合照,只見他與昆凌一人站一邊,中間竟是靚佬湯,且周董更扮熟搭靚佬湯哥膊頭,兩人還幽默用手指着對方,3人對着鏡頭露笑晒口,好似十分老友。

而周董事後不只用靚佬湯的經典電影《職業特工隊》主題曲當作背景音樂,更寫下:「Mission Impossible at Wimbledon! Everything is possible.(溫布頓之不可能的任務!一切都有可能!)」驚喜同框照曝光後,短短2小時就吸引6.2萬人朝聖,網友留言:「你終於達成任務了」、「可以找他唱千里之外嗎」、「哥是怎麼做到愈來愈Young的」、「杰倫以後都穿這個風格好嗎好好看」、「周董又要客串魔術師了嗎」。

事實上,先前就有網友目擊兩人現身溫布頓觀看球賽,昆凌日前也在限時動態晒出與「奇異博士」班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)的合照,班尼狄還親切將手搭在昆凌肩上,非常親民。