唐鶴德疑有新歡　激罕發聲親解與史先生關係

一代巨星張國榮（哥哥）逝世21周年，生前摯愛唐鶴德（唐唐）近日被瘋傳與一名史姓男子互動親密，不但拍下大量頭貼頭親密合影，對方更疑似喺手上刺下「唐」字紋身，甚至住入張國榮生前同唐唐的愛巢，更一同照顧新歡妹妹嘅小朋友，儘管戀情尚未獲得證實，仍引發網友熱議。

事件持續發酵，唐鶴德激罕透過社交平台回應傳聞，表示：「我對最近發生的一些事情 令愛護 哥哥的「哥」迷產生誤會和不安 我對此致以萬分的歉意 ! 我會深 刻檢討 反省自己的行為和表現 ! 但以下有幾點我想澄清的：

1 我已搬離和哥哥的舊居十多年 了哥哥離開後我是獨居，現在仍然是獨居。

2 我和史先生是沒有承諾的朋友關係，我們是兩個獨立個體。

3 我沒有找代母生育小朋友 你們 見到的小朋友都是朋友的小孩 我 跟兩位小朋友像爺孫關係更多一 些。 我自問我一生都以真誠的態度對，待我的親人和朋友，若這次的行為 對大家造成不敬，我在此再深深的 一鞠躬，向大家致以無比的歉意。」

另外，曾為哥哥的經理人的陳淑芬，接受內地媒體訪問時，對於傳聞表示：「這兩天我有看過大家的留言，但是大家都知道我一向的作風，就是我不八卦其他的事，大家留言說的東西，如果不是當事人直接跟我講，我不會相信，亦不會理會。」