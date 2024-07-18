帝港酒店集團Royal Delights (R+) 呈獻中秋月餅　與您團圓迎中秋

【特約報道】皓月當空，月滿人情濃，圓圓滿滿，中秋正是與親友歡聚團圓的好日子，帝港酒店集團Royal Delights (R+) 秉承傳統技藝精粹與創意兼容高質糕點美食的品牌精神，呈獻多款應節月餅及禮盒，包括全新口味的迷你陳皮豆沙月餅、人氣十足的迷你蛋黃奶皇月餅、傳統的雙黃白蓮蓉月餅及雙黃蓮蓉月餅，另外更有雙色月餅禮盒、三色月餅禮盒及七星伴月禮盒，滿足你不同需要。多款傳統及創意口味月餅，方便與至愛親朋聚首一堂，歡度中秋。

七星伴月禮盒更以手提箱款式設計，便於攜帶，送禮亦是時尚之選，美觀而實用。禮盒用上標誌性的橙金色為主色調，配上荷花、牡丹、玫瑰、雀鳥及蜻蜓，寓意「花好月圓」，祝願大家人月兩團圓。禮盒內有經典的雙黃白蓮蓉月餅、迷你陳皮豆沙月餅、迷你伯爵茶奶皇月餅、迷你朱古力奶皇月餅及迷你蛋黃奶皇月餅，隨盒均附上酒店人氣的自家製X.O.醬（淨重25g）試食裝，滋味倍昇華。於2024年7月18日至31日於Royal Delights (R+) 網上商店購買更可享獨家訂購優惠低至73折。

•七星伴月禮盒（8個裝）

用上橙金色禮盒盛載，盒內中央明月為「雙黃白蓮蓉月餅」，伴以七星月餅，包括迷你朱古力奶皇月餅一個、迷你伯爵茶奶皇月餅兩個、迷你陳皮豆沙月餅兩個及迷你蛋黃奶皇月餅兩個；一盒有齊多款口味，既適合與家人於中秋團圓月下分享，共享天倫之樂，也是大方得體的送禮首選。

•雙黃白蓮蓉月餅（4個裝）

孝敬長輩之選！製作團隊嚴選頂級純正湘蓮，製作出口感幼滑細膩，入口散發淡淡蓮子幽香的白蓮蓉；配以優質鹹蛋黃，經烘烤後金黃亮眼色澤，搭配一杯熱茶，絕對是一家團圓賞月不二之選。

•雙黃蓮蓉月餅（4個裝）

經典的傳統口味，採用優質湘蓮製成金黃色澤的黃蓮蓉，質感細滑，配以上乘鹹蛋黃，鹹香四溢，是歷久不衰又令人回味的滋味組合。

•迷你陳皮豆沙月餅（6個裝）

內餡以撲鼻芳香的陳皮及幼滑清甜的紅豆製成，富獨特甘香的陳皮與清甜綿糯的紅豆蓉交織出細膩口感，猶如讓舌尖味遊中式經典糖水陳皮紅豆沙般，甘甜而不膩。

•迷你蛋黃奶皇月餅（6個裝）

大熱口味！用上優質鹹蛋黃、椰奶、煉奶及甘蔗糖等材料精心製作，每一口都富奶香與鹹蛋黃甘醇滋味，層次分明；輕輕加熱，餅皮甘香鬆化，口感豐富，齒頰留香。

•三色月餅禮盒（6個裝）新口味

全新創意組合，禮盒盛載迷你陳皮豆沙月餅、迷你朱古力奶皇月餅和迷你伯爵茶奶皇月餅各兩個。伯爵茶深受大眾喜愛，迷你伯爵茶奶皇月餅小巧甜美，茶味幽香。迷你朱古力奶皇月餅則以精選的可可豆和高級牛乳炮製，口感幼滑香濃，是震懾味蕾之選。迷你陳皮豆沙月餅，精心挑選上等新會陳皮及紅豆蓉製成，陳皮的甘香與紅豆的清甜相得益彰。各款口味均老少咸宜，與摯愛親朋聚首一堂時，送上一口祝福，歡度中秋。於2024年9月8日或之前訂購（最少2天前預訂），即享訂購優惠。

最後訂購日期：2024年9月10日

換領及現貨購買日期：

帝都、帝景及帝逸酒店 │ 2024年8月15日至9月11日

帝京酒店 │ 2024年8月15日至9月14日