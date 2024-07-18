李芷晴曾奪台慶大獎38萬　內地社交網派限定福利勁噴血

TVB小花李芷晴參加2018年香港小姐入行，起初發展平平，演閒角居多，直至長駐處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「Elaine」一角，開始引起網民關注。2022年李芷晴延續其選美夢，參加了《香港小姐再競選》，最終奪得亞軍兼「最佳進步獎」，她同時亦有主持《六合彩》攪珠環節，有「六合彩女神」稱號。

不過要數到她的「代表作」，定必是在2021年的《萬千星輝賀台慶》，當晚她奪得38萬元台慶大獎，司儀之一的麥美恩肉緊送上擁抱，令李芷晴的豐滿身材於鏡頭前表露無遺，畫面震撼。

李芷晴向來也非常清楚自己的「流量密碼」，不時會在社交平台大派福利，毫不吝惜展示其凹凸有致的火辣身材。近日，李芷晴又在內地社交網發放「福利片」，她化身模特兒以catwalk形式展示身上的超低胸高衩吊帶透視晚裝，邊行邊大騷其豐滿上圍和一對逆天長腿，跌盪身材睇到人流鼻血。

不過有眼利網民發現李芷晴並非以這條晚裝裙示人，但當時外面還有一件外套以及只限照片，今次這個無外套動態版卻是首次與網民分享，如此吸睛，大家當然不介意看多次，紛紛留言大讚：「流曬鼻血了」、「愛回家最靚」、「愛回家入面最中意就係你拉」。

另外，也有心水清網民發現這條短片還是「內地社交網限定」，此外，李芷晴還入鄉隨俗用簡體字留言，寫道：「秀秀美美的晚禮服，就秀個穿搭，未來會嘗試多點更新的，等我！」有網民猜測李芷晴可能諗住以進擊的Body俘虜內地網民，打開內地市場！