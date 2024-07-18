王敏奕地獄式減磅　教路要照食澱粉質

藝人王敏奕（Venus）今日（18日）現身沙田，為商場擔任開幕嘉賓，吸引大批粉絲到場支持。提到她早前跟周奕瑋一起到日本拍攝的無綫節目《感動味蕾美食餐廳100強-關西篇》正在播出，飽嘗美食的她笑指因此肥了不少，近日以地獄式方法減磅：「做運動同小心飲食，要畀心機減番，因為嚟緊要拍廣告。」她教路要照食澱粉質，但糖份吸收方面要留意，又笑指平日吃東西要「就住」，但監製表示要拍最真實一面，因此今次可去盡大吃大喝，又指大家鏡頭所見的都是真實反應，亦不用背稿，更自爆因吃得太多導致胃部不適：「因為冇經驗，嘢食一嚟到即刻擺落口，原來導演都未拍食物特寫，哈哈！」

提到她在節目中見到鰻魚即驚叫，她坦言向來很怕見到活魚：「細個睇媽咪劏魚，啲魚鱗彈咗落我度，之後就好怕見到活魚，所以我好少行街市。」她表示因集數多，故留了在當地25天，不過老公曾國祥有工作在身，因此未能到當地探班，不過她指拍攝行程緊湊，連睡覺也不夠時間，故老公不來也是好事。她表示稍後會入劇組開工，至於重頭劇《新聞女王2》正編寫劇本中，預計最快在年底才開工，又很高興能再次跟視后佘詩曼合作，大讚對方是很優秀的演員，值得等待。