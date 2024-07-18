炎明熹未續約無綫　暗示有變數：未到最後都唔知！

樂壇小天后炎明熹（Gigi）、視帝陳豪和11歲《年少日記》童星黃梓樂今日（18日）現身機場活動，Gigi腳踏5吋高跟鞋，出入要人扶住，半百粉絲撐場，有粉絲大叫她好靚女，玩遊戲時Gigi表現開心，冇受合約風波影響心情。她表示今日見到粉絲好開心，遠遠已聽到粉絲叫她名，之前活動及義工粉絲都有撐場，感到好窩心，覺得粉絲最明白她個性，她表示自行翻唱了一首前輩的歌，準備適當時候送給歌迷。

有指獲內地公司以天價斟過檔的她回應合約進展，指是私人事，但叫大家不用擔心，Gigi表示：「但無影響心情，某年某月某日大家就會知道，希望順順利利、隨遇而安的心態，就等上天自有安排，未到最後一刻都唔知結果係點。」她比喻為做功課，有時會做漏或者文法錯了：「可能到最尾係有改變或者冇改變，相信大家會明白。」不過今日TVB攝製隊並無派員採訪，Gigi笑指應該路途遙遠無來。而今日的活動是之前接下，問下一個工作是甚麼？她表示不清楚，如有工作同事便會提她，隨即詢問同事，同事表示要再看工作表。對於她有份的《他和她的喵店長》節目並無宣傳，她解釋同事有叫她錄音宣傳，當時不覺有問題，認為是正常事。早前翻唱李玫歌曲時飲泣，她解釋勾起好多回憶，有所感觸，笑言加上冷氣大才如此。

她似乎暑假都未有工作安排，預告會去睇聲夢3小花的演唱會，之後回家鄉5、6日慶祝侄仔完成考試，又想趁空檔想學好英文。另外，對於Yumi和Windy DSE成績沒有太八卦，但有正常傾談。

陳豪則表示太太陳茵媺（Aimee）帶了三仔女去加拿大放暑假，自己拍完《執法者們》後暫時休息，故陳豪整個暑假便自己Home Alone在港，除了打理生意，都會做商演活動搵錢，但他已經好掛住仔女，自言一向好黐仔女，會日日視像傾偈，將來難以想像送仔女去外地升學會感到捨不得。提到仔女理財各有不同，大仔好慳儉，二仔專買1蚊貨平嘢，細女就不看價錢就買，問囡囡理財方面似媽媽？陳豪即笑住否認：「過程嚟啫！」黃梓樂表示參加過韓國遊學團，試過畀錯錢，不過就算有卡都不會亂花錢，購物會問準父母。