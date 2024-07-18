佘詩曼考試曾想出貓　最後因膽小最終放棄

視后佘詩曼今日（18日）現身馬鞍山一所小學，與同學仔交流。阿佘笑指都是分享自身經歷，故不用預先備課準備分享內容：「大家都經歷過反叛、迷惘，考試試過唔合格畀媽咪鬧，同佢哋分享下我嘅成長過程，希望佢哋從中可以吸收到啲嘢，開心啲。」問到讀書時經歷？她自爆曾想過要出貓，但最終因膽小而放棄：「因為中史真係好難，哈哈！因為要記年份、人名、地區，好多嘢要記，但出貓畀人捉到要取消資格仲大單。」

她坦言讀書的確難，但只要盡過力溫習，父母亦必定會看到，不用擔心因成績不理想被鬧，又表示人人能力不同，每科有長短是正常，自己較精於中、英、數。談到DSE剛放榜，她表示也經歷過找學校的過程，最終到瑞士留學，又指現時香港教育制度及水平也不斷上升，希望作為學生及家長也不要給自己太大壓力，及找方法放鬆。

提到她成為演員後拍古裝劇同樣要記大量歷史背景及對白，她即笑謂：「我都有今日啦！哈哈！好在讀書時訓練過記憶力，所以都唔難嘅，同埋我鍾意演戲，所以背對白唔會覺得痛苦。」她指讀書也一樣，只要培養出興趣就能事半功倍，她又分享自己記對白心得：「我鍾意背默，拍《宮心計》嗰陣都係咁，因為監製希望一字不漏，最好方法就係背默，當然只係記自己對白啦。」她表示《金枝慾孽》比《宮心計》的對白更難，不過又喜歡古裝的造型比時裝更精緻，又指現時仍沿用背默方法去記對白，至於《新聞女王2》正編寫劇本中，最重要有好劇本故急不來，現時暫時休息沉澱一下。

另提到梁思浩早前於自家節目中大爆楊思琦當年拍《無名天使3D》其間時聲稱被同劇女藝人欺負，實質是扮可憐，當時有份參演的阿佘表示未有留意報道，又指該劇已是多年前，記憶中只記得該劇動作場面多，加上天氣炎熱，拍得很辛苦，亦未有留意到當時有發生霸凌事件。