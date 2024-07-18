謝霆鋒獲紐約亞洲電影節表揚　頒發亞洲之星大獎

由謝霆鋒擔任動作指導兼主演的英皇電影《海關戰線》繼成為第26屆意大利烏甸尼遠東電影節閉幕電影後，再獲邀參展第23屆紐約亞洲電影節，而本屆電影節最高榮譽—亞洲之星大獎，得主正是謝霆鋒！大會藉此表揚霆鋒多年來在影壇的卓越表現及重大貢獻，為隆重其事，霆鋒專程飛往紐約出席盛會，領取亞洲之星大獎！

霆鋒專程飛往當地出席連串宣傳活動，並親手接過亞洲之星大獎，他分享獲獎心情：「我希望藉住呢個難得機會，令華語電影同世界接軌，動作電影係最沒有障礙嘅一種身體語言，多年嚟香港電影可以風行全世界，主要都係因為呢個冇障礙嘅身體語言，基於近年特技效果普及化，大家好似變到倚賴咗特效，我希望藉住《怒火》、《海關戰線》，或未來嘅作品，可以再次向新一代去介紹香港動作電影，呢個係一種非常重要嘅精神存在！」

首次在《海關戰線》身兼男主角及動作指導，霆鋒笑言：「一直以來，除咗演員部分，我都有參與唔同崗位，包括動作、剪接、擺放機位等等，說到最鍾意邊一樣，我覺得無論音樂、美食、電影，都係我輸出創意嘅一個渠道！」一直在電影尋求突破，霆鋒分享個人心得：「一定要將你嘅真愛放喺呢個事業上面，我已經放咗超過廿五年，而且打算一直繼續落去，每一日都希望做到最好，我諗冇任何一個人可以擺脫呢個命運，就係不斷練習、不斸尋求進步！」有記者問及可會將鋒味帶到美國，霆鋒表示：「我當然想將鋒味帶去美國，但目前需要慢慢去籌備，希望未來去研發出唔同產品，帶畀全世界！」