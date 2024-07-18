周吉佩對港姐太太一見鍾情：好有女神Feel

《中年好聲音》歌手周吉佩（吉吉）日前接受電台訪問，身為「愛妻號」的吉吉被問是否主動追求港姐太太黃彥欣時？他笑言：「其實係港姐追我，講笑啫！我係09年透過朋友聚會認識我太太，最重要我哋兩個係同一日生日，唔一齊唔得。（揀番呢日結婚？）有諗過，但我唔想，我鍾意有儀式感，會紀念重要日子。」而二人拍拖兩年幾，吉吉已求婚「落訂」，第5年便結婚，至今已在一起14個年頭，婚後更誕下一子一女，相當幸福。

吉吉的新歌《Falling for you》講述他那些年的愛情觀，包括一見鍾情，他說：「MV其中一幕有我同我太太嘅真實故事，當年我第一眼見到我太太喺卡啦OK房，個場景暗暗哋，又有啲射燈，佢一開門有啲風吹起佢啲頭髮，好有女神Feel，我就將呢一幕放入MV，主要係想講『嘩，好鍾意呀』！」

另外，他透露今年12月會舉行首個個人演唱會，場地暫時未能公布，問到屆時可會騷肌或跳舞？他指舞蹈一定會有，至於六舊腹肌則仍在努力當中：「都想嘅，我有個畫面好想做，就係除咗件衫孭住支結他喺到彈，懶係型咁。不過我都係盡量去做，唔敢肯定，練到就有，冇就畀手臂大家睇。」