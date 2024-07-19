星玄｜傅嘉莉揭起長裙騷美腿　一部位驚現多處瘀傷

今日係7月19日農曆六月十四，幸運星係山羊座，趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望。山羊女傅嘉莉（Kelly）近年參演各式各樣嘅劇集，而且屢見突破，可惜未能喺頒獎禮中得獎，雖然係咁，但Kelly未有放棄。日前更到佛山出席劇集《刑偵12》開鏡拜神儀式，同林保怡、陳法蓉等人合作，Kelly趁運氣好加把勁，你嘅努力大家都會見到㗎。

日前，Kelly於社交網上載多張拍攝《刑偵 12》嘅花絮相片，不但透露將會飾演心理學系助理教授楊芷菲，其中一張相，更見佢揭起長裙騷美腿，不過大髀上竟出現一撻撻瘀傷，唔少網民見到之後都大感心痛及為佢加油，仲表示：「拍劇拍到咁多瘀傷？辛苦了」、「點解會受傷？」

至於肖兔嘅朋友，工作態度嚴謹認真，易獲得上司認可。兔女視后佘詩曼去年憑劇集《新聞女王》，令人氣再度急升，廣告商演更是接不停。日前從內地返港嘅阿佘喺活動上接受訪問就透露，劇集《新聞女王2》及電影版，將會同時進行，據知劇集將於今年底開拍，劇集唔單止有黃宗澤，上位小花陳曉華亦會飾演「特別壞的主播」角色，喺劇中同Man姐對抗添，阿佘向來工作態度都十分嚴謹，相信到時劇集播出之後，又會再掀起追劇潮。