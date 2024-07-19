【是日通勝】

農曆六月十四

甲辰年 辛未月 甲申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：祭祀、嫁娶、移徙

忌：安床、開倉、取魚

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：21、39、28

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：心存僥倖是大忌，否則易變成事業絆腳石。

金牛座：工作運稍遜，只有將勤補拙才可走出困局。

雙子座：搵錢要依正路，勿因一時貪念而行差踏錯。

巨蟹座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶更愛你。

獅子座：社交運不錯，可拉攏貴人相助，有利事業。

處女座：思路清晰，處事恰當，遇上難題也不用怕。

天秤座：笑多一點可改善運勢，凡事向好的方面想。

天蠍座：過於遷就沒好處，愛一個人也不能失理性。

人馬座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

山羊座：趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望！

水瓶座：愛情運的升勢一支獨秀，單身者好好把握！

雙魚座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）虎 易破財

鼠：金錢觸覺敏銳，宜趁機做理財規劃。

牛：在熟悉的投資領域出手，易有進帳。

虎：是日沖煞，財運不佳，小心保管財物。

兔：工作態度嚴謹認真，易獲得上司認可。

龍：工作運不錯，趁勢加把勁，易獲佳績。

蛇：幹勁十足，有利傾生意，成事機會高。

馬：運勢還可以，凡事小心一點就冇問題。

羊：女性的愛情運很好，隨時會遇上真愛。

猴：財運喜憂參半，貪心有可能招致損失。

雞：夫妻之間易起爭執，要學懂互相體諒。

狗：不適宜投資不動產，有可能蝕本收場。

豬：身邊小人多，在職者必須提高警覺性。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

為何男人財多女朋友多

窈窕淑女，君子好逑。現實社會，給人感覺，窈窕淑女喜愛財神。是否君子並不是重點，生活是實實在在的，錢財是生活的安全感之來源，所以喜歡有財的男性，這是大家知道的。

在八字命理中，男命以財為妻，財在命中旺盛，則其妻子之數目選擇多。意思就是錢財旺盛的男性，其姻緣妻妾也是多。反向來想，女性容易被財氣旺盛的男性吸引，也就是窈窕淑女喜歡財盛之人，財旺之男性，女性認為可以得到安全感，可以得到實實在在的美好生活。

男命以財為妻，同時男女命以財為父，財旺盛的男性，不但多女性緣，也代表其父親能力強，或其父親成就高。女命也是如此，財旺盛則表示父親的進財能力強。富二代或富三代，在其八字內，必然顯現出其財星強旺，意味着此八字，有富裕的父親，同時有豐富的姻緣。

現實生活中，大家都看到這樣的事實。這樣的現實，當然顯現在八字命理之上。研究八字命理，理論分析，自然與現實世界脗合，這就是玄學術數給我們的知識。用這樣的知識運用到未來事情，推算軌迹，修繕我們的生活節奏。