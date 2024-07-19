袁偉豪多1份責任　嘆老竇唔易做

無綫藝人袁偉豪(Ben)近日主演的無綫劇集《反黑英雄》自播出以來就收視居高不下，中港兩地同樣大受歡迎，劇中首次挑戰飾演大奸角的Ben演出更是相當搶鏡，獲得一眾網友盛讚。入行17年的他演戲經驗豐富，長得一臉正氣凜然，多獲安排演繹好人角色，雖然亦曾演過奸角，但可惜未能在觀眾心中留下深刻印象，今次可以演得這麼出色，他謙稱全賴劇本寫得好，Ben表示平時亦會觀看自己所演的劇集，藉此檢討不足，再透過日常睇戲累積經驗，促使自己進步。

剛成為人父不久的他坦言「錢唔夠洗」，不過從未覺得家中多了一個人要養是種壓力，相反剛出生的兒子更成為了他努力工作的動力，每天回家見到兒子天使般的面容，就覺得一切的辛苦都值得。不過做了爸爸後Ben自覺多了一份責任，表示開工會衡量工作的安全性：「我都會盡量親身上陣，但如果太危險嘅動作，我會唔做。」感嘆終於體會到為人父母的艱難。

提到無綫近日相繼有資深藝人離巢，袁偉豪表示舊人離開，新人加入是正常現象，加上現在市道不興旺，想轉換環境另覓發展實屬正常：「當市道好興旺嘅時候大家都唔拘，簽多幾年，多少人工都冇所謂，但環境去到呢個狀態，又加上每個演員都有2、30年經驗，想轉換環境好正常，舊人走咗就有新人加入，呢個係一個循環，得我呢啲為咗頭家，所以先繼續拍。」他又續指做了爸爸很多時候都會以穩定行先，雖然相比起外面的公司，無綫的人工會比較低，但公司勝在幫到自己更容易入屋，令更多人認識，所以要依靠接騷來賺取平衡：「其實有時遇到個好角色，錢少啲都冇所謂，咁拍完劇就可以喺空檔時間接吓商演。」

場地：Velo Italian Bar & Grill