MBTI人格減肥法　找出最有效瘦身攻略

南韓掀起的MBTI人格測驗可説是十分爆紅，不少人都會通過此測驗了解自己的個性，從而找到興趣偏好、優點缺點等，甚至連合適的工種都可以看得出。適逢炎炎夏日，如果想擁有fit爆身材，穿上背心熱褲，則不妨利用自身MBTI的屬性和特點，選擇最適合的減重方法，迎接盛夏。

SJ人格：ISTJ·ISFJ·ESTJ·ESFJ

MBTI中帶有SJ人格，特點是守規矩、有自制力，生活作息和飲食都很有規律，因此可實行講求高度自律性的間歇性飲食等和居家健身訓練。常見的間歇性飲食為168，即每天要保持16小時空腹，三餐只能在8個小時內吃完。另外也可以制訂長期的運動計劃，如30天、50天的運動訓練項目，或按照自身身材而進行針對性訓練，相信只要堅持的話便會看到運動成效。

NF人格：INFP、INFJ、ENFJ、ENFP

NF型的人通常充滿創意和感染力，並重視人際關係，亦十分享受能讓他們全心投入且獲得成就感的運動，因此可選擇空中瑜伽、鋼管舞、泰拳和攀岩等能活動身體和激發熱情的運動。另外，NF人們可邀請三五好友加入健身行例，組團參加運動班，讓減肥的過程變得更有趣。

NT人格：INTJ、INTP、ENTJ、ENTP

NT型的人格特點是實事求是的理性主義者，比較偏向有科學和數據研究的減肥法，例如賀爾蒙飲食法，務求以最有效的方法實現目標，因此這類人士可進行健康飲食法，烹調符合自己口味和營養均衡的菜單，能享受美食之餘又能攝取到足夠營養。另外，NT型人士只要定下目標就會努力做到，因此可制訂運動計劃，並根據身體狀況和興趣，選擇最適合自己的運動方式，達到減肥效果。

SP人格：ISTP、ISFP、ESTP、ESFP

SP型人格通常好奇心強、不喜歡按規矩做事，比較偏向直接且迅速的解決方案，而非需要長時間進行的計劃。因此怕悶的SP人可嘗試空中瑜伽、K-POP舞蹈班等趣味性高且挑戰性的運動減肥，甚至對於醫美療程的各類抽脂感興趣，以最快捷方便的方式達成目標。另外，亦可以進行直覺飲食法，感動飢餓便適當進食，並觀察自己的進食時的飽足感變化，不過亦需要注意食物是否有益健康。