「人氣之王」Glen Powell被爆重拍90年代經典之作《烈火雄心》

美國新紮男星Glen Powell自與影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）於賣座片《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）合作後極速爆紅，他更被傳媒睇好將成為「靚佬湯」的接班人，而最近他孭飛的暑期大片《龍捲風》（Twisters）於今日北美等地全球上映，外界更預期影片將會令Glen的事業再上一層樓。最近荷里活金牌監製Brian Grazer受訪時透露計畫將自己90年代關於消防員的代表作《烈火雄心》（Backdraft）重拍新版，並大爆將會由Glen Powell主演。

其實《烈》導演朗候活（Ron Howard）去年受訪時已透露有興趣重拍《烈》，並指他與拍檔Brian Grazer多年來都多次傾過重拍《烈》。Glen除了將重拍《烈》之外，早前電影公司已宣布他將主演新版《威龍猛將》（The Running Man），並於今年內開拍。他將飾演當年阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）的角色。而Glen日前受訪時自爆於英國拍攝《威》時將會同步以Zoom形式完成德州大學西班牙語以及美國早期歷史的學位課程，絕對是「學海無涯」！