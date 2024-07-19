Kim Kardashian「紅噹噹」參加印度婚禮被批評犯禁？

美國真人騷女星Kim Kardashian與妹妹Khloe Kardashian日前獲印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）邀請，飛抵印度出席兒子Anant Ambani的婚禮。出名「浮誇」的Kim以不同印度服飾去飲，不過其中一款就惹來外界爭議！

Kim日前於社交網分享多張她穿上紅色性感「印度風」長裙出席婚禮的照片，照片曝光後即被網民「洗版式」批評直指她想搶新娘鏡。有網民留言說：「唔應該着紅衫去印度婚禮，呢隻色留畀新娘。」亦有網民說：「我係墨西哥人都知唔應該着紅色去印度婚禮。」

其實無論東西方社會，參加別人婚禮都有潛規則就是不能穿着紅色。其中一個說法是「紅白」兩色都是婚禮的重點顏色，尤其在華人社會新娘及其家人都會穿上紅色，如果賓客也穿紅色便有搶風頭之嫌。有禮儀專家Elaine Swann就有如此看法：「在婚禮上着紅色衫係可以接受嘅，呢個係一種非常喜慶嘅色彩。不過，最重要都係要注意新人嘅文化。例如中國同印度嘅婚禮，非新人同家屬着紅色係非常唔合適嘅。新娘通常會着兩件禮服，而其中一件禮服通常係紅色。」