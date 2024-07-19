鄭佩佩離世︱中港紅星悼念顯敬意　周星馳不捨：江湖再見

一代武打女星鄭佩佩前日（17日）離世，經理人公司亦發文證實消息。當中佢於1993年《唐伯虎點秋香》飾演「華夫人」深入民心，成為其經典角色之一，佢同「唐伯虎」周星馳嘅「含笑半步癲」毒藥變賣藥廣告橋段，令人印象深刻。對於昔日對手離世，周星馳不捨發文：「佩佩姐，江湖再見！」

鄭佩佩曾於自己所寫嘅回憶錄《回首一笑70年》書中透露兩個秘密，一個係當時佢成為「說廣東話周星馳」同「說普通話鞏俐」兩人嘅翻譯，當時二人因言語不通而令拍攝有所影響，鞏俐不解廣東話笑點，亦深陷人在他鄉拍戲之苦，喺鄭佩佩幫助下先可以令拍攝順利進行，緩解大家嘅緊張心情。

另外「殺人滅口、必備良藥」部分，其實係出自佢半夢半醒之間，同周星馳「自high」出嚟嘅，依家已成絕響。當時佢因長時間幫忙翻譯以致缺乏睡眠，不過佢就笑言愈拍愈醒神，但同時個人似足飲醉咁，因此周星馳要求拍攝「廣告」台詞時，佢都盡力配合，估唔到出嚟效果咁有睇頭。

另外多位圈中人亦先後發文悼念：

內地影帝黃曉明：「聽到這個消息非常難過，佩佩姐曾經演過我的母親，對我十分照顧。她是我很欽佩的演員，很榮幸能和她一起合作能向她學習，她對於表演永遠是那麼真誠、專業和熱愛。佩佩姐，一路走好，永遠懷念您。 🙏」

內地女星劉濤：「很難過，最親愛的佩媽永遠的離開了我們。她是一位善良堅毅勇敢的前輩，無論在工作或生活中，她總是替他人著想，盡自己所能，去努力完成每一份工作，真誠照顧每一個夥伴，與她一起的日子我們也總是踏實溫暖又幸福！ ！ ！敬愛的佩佩媽媽，很感恩這一生有緣與您相遇，永遠記得您親切的喊我“濤啊，濤啊……”，記得您與我分享人生經歷、智慧與力量，您是大家心中永遠的俠女，也是我永遠的知己媽媽，您最善最美最獨立最堅強最真誠最大愛的樣子，是我想起您時的模樣，無論未來我們會在哪一個時空再見彼此，我們依然會像之前一樣擁抱彼此，談笑人生，說一句：我想你！一直一直很想你！ ！ ！🙏🙏🙏」

李若彤：「一早聽到這個消息很痛心，佘太君永遠離開了我們。還記得一起拍《楊門女將》的時候，她已經50多歲了，那個年代在橫店拍戲的條件遠沒有現在好，戲裏要穿厚厚的古裝戲服和很重的鎧甲，經常還有外景拍攝，即使在再累再暴曬的情況下，她都沒有叫停過。一位大前輩跟我們當時的一群年輕人一樣的標準，那個時候就從心底佩服「這是個敬業樂業」的好前輩。在私下她也非常照顧我們，跟我們分享她的獨家自製面膜「蜂蜜蛋白麥片面膜」…願天堂沒有苦痛，永遠懷念您🙏🙏」

惠英紅：「痛心，不捨，佩佩姐一路走好。」

近年鄭佩佩曾參演內地真人騷《花兒與少年》第一季，佢於結束時畀每位藝人送咗幅字，其中送畀張翰嘅墨寶「捨得，捨得，不捨何來得」亦被網友推上熱搜。​