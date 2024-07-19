靈敢侶情： 挺起胸膛做人

有說「煩惱皆因强出頭」，但在縮頭怕事和出頭論事之間，我依然會選擇挺起胸膛做人。

當自己愛護的朋友被欺負，怕事者會息事寧人，縮頭者會在背後搧風點火，且看身邊的笨人會否出手。我不敢說自己很清高，但若要我為五斗米折腰，那五斗米最好勁過五餅二魚一生都吃不完，至少，朋友生氣傷心，我可以養活她一生。否則，何解要為連五斗米都給不了的所謂「好來好去的關係」而委屈我的朋友？

不過，强出頭又的確為我帶來不少難關，但我是這樣看的：問心無愧，處處都是生機；問心有愧，條條大路仍會畏首畏尾。路難行，我有知心夥伴並肩而行，總好無人理會自己是向前走，還是無影無蹤。

身邊有一位處事圓滿周全的朋友，他事事怕得罪，說話不停在跑圈，結果，常造就兩頭不到岸的結局，既沒有忠誠夥伴，又沒有能推動自己爭氣成長的敵人。雖然，我也替他感到辛苦，但每個人都有其生存之道，他追求高處看眾生，我喜歡入世尋歷險，於是有一次我跟他說笑：「要不是有我這種人，你早就在山上無聊到死。」

看來，我還算有點小貢獻。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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