周殷廷加盟補習社後　再宣布為全港中學生義唱一年

出道9年的歌手周殷廷（YT）憑歌曲《三生有幸》人氣急升，今年5月舉行了首次個唱，近期加盟補習社成為最型講師，大受學生歡迎，而為表支持學生，他在DSE放榜日於社交平台拍片宣布將為全港中學生義唱一年：「我 YT 周殷廷在此宣布，將於未來一年為全港中學生免費演出或分享。所有支出會由我 YT 周殷廷全數負責。同時我誠邀應屆2024年DSE 同學及校友參與是次活動。」

曾經也做過考生的他又覺得：「人生有無限種可能，成功都可以有唔同定義。只要我哋努力做好準備去抓緊唔同機會，總會搵到適合自己的出路。」有粉絲稱他為「最親民歌手」，亦有畢業的網民則笑稱：「想做番中學生，望能再次體驗校園生活。」也有網民說為能近距離欣賞YT演出，打算申請到學校工作。

YT也經歷過人生低潮，全靠不認輸的堅毅精神，屢出奇招自創頻道保人氣，捱過唱片公司「冷待期」，要現時「低谷反彈」成功，問到可有跟唱片公司傾續約，他語出驚人說：「最近佢哋（唱片）做得麻麻啦！睇佢哋表現，你知唱片公司都炒咗成隊人㗎喇，如果有咩冬瓜豆腐，大家知咩料啦！」