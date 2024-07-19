限定驚喜　滿足你吃喝玩樂

來到夏日，除了諗諗怎樣消暑，再加上暑假，大家都想有多點活動選擇，為吸引大家出外消費，很多餐廳或品牌乘時推出限時主題，無論是玩到攰再去用餐，又或是想食飽再出發，都有好多選擇。

多重選擇

來到夏天，因應放暑假，有尖沙咀五星級酒店兼飲食集團推出不同的活動和新款主題美食，酒店高級中菜廳推出合時湯品和新菜，包括原隻蟹鉗錦繡冬瓜盅、原個椰皇松茸花膠燉竹絲雞湯和松葉蟹玉子酸辣羹開開胃，菜式有梨香百花松葉蟹鉗、瑤柱蟹肉桂花炒花膠條、辣子法國乳羊腩和鹽焗姬松茸荷香富貴雞鮑魚等，主食來一口港式油渣手打墨魚麵線更是滿足。此外，集團於即日至7月25日推出夏日歡樂賞，於酒店中菜廳享用任食點心午餐會有67折、龍情鮑點周末醉人盛宴買二送一、買月餅低至62折，酒店法日餐廳有四道菜品味午宴和周日早午饗宴買一送一，自助餐買一送一，另外還有高達6折限時餐飲禮券。灣仔酒店的東南亞餐廳有買一送一東南亞滋味三道菜午宴及晚宴。中環高級中菜廳會有買二送二夏日周末家庭小聚餐、連鎖中菜館會有買一送一夏日精選晚市套餐，泰菜館有Thai夏狂歡周末早午餐等，總有一款合你心水。

低至半價

除了食得好，高級享受同樣消除壓力，酒店集團旗下4間酒店，於即日至7月30日推出夏日禮遇，於官網站預訂，由餐飲、住宿到水療都有折。灣仔五星級酒店自助餐廳的自助午餐、周日自助早午餐、下午茶和自助晚餐買二送二，另一間自助餐廳的雙人自助晚餐有7折、自助晚餐買二送二，扒房、日本餐廳和露天池畔餐廳餐飲禮券7折，指定的按摩療程，指定日子第二位有半價。北角五星級酒店咖啡廳自助午餐及晚餐有買一送一及買二送二，空中餐廳及酒吧指定晚市套餐買二送二、周末早午餐有85折，雙人下午茶套餐有7折等。沙田五星級酒店咖啡廳自助午餐及晚餐買二送二，酒吧指定香檳及酒吧小食套餐半價指定水療中心按摩有58折等。至於尖沙咀五星級酒店咖啡廳每晚不同風味的自助晚餐會有買二送二、原個蛋糕8折，歐陸餐廳五道菜經典晚市套餐和指定日子燒美國頂級牛肋骨肉三道菜午市套餐都買二送二，中菜廳點心放題買二送二、晚市尊貴套餐6折等。

咖啡配酥點

一杯咖啡是朝早的精神來源，來到下午茶，飲杯咖啡配烘焙美點，醫肚醒神。連鎖Cafe於即日至8月31日推出優惠價的限量咖啡卡，客人於門市選擇後，可於即日至9月30日憑卡換領10杯不同款式的咖啡，當中包括冷萃咖啡和抹茶牛奶咖啡等，客人更可於換領期間，以優惠價加配法式甜烘焙酥點1件或指定鮮果乳酪1杯。7月22日至26日買2張或以上咖啡卡，可額外獲贈1杯咖啡師調製飲品。

周初限定

7月至8月逢星期一至二，飲食集團旗下餐廳推出周初限定菜單，到時以超值價提供限時套餐，極上豪華鐵板燒會有美國頂級牛柳、燒時令蔬菜和蒜香炒飯，米芝蓮星級印度餐廳會有香辣脆炸扁豆球、免治羊肉配餐包和烤山羊肉串等，意大利餐廳有麵包沙律、開心果魚香意粉和意式番茄水煮鱸魚。集團同時推出、每月在一間餐廳提供免酒品服務費，今個7月就以中環新派中菜廳開始。8月到中環墨西哥捲餅歡樂餐店、黎巴嫩全日食堂和灣仔西貢越南燒烤餐廳有優惠，大家拭目以待。