500年一遇！多倫多世紀暴雨男歌手Drake 12億豪宅遭殃慘變澤國

加拿大多倫多周二（16日）受連續3場風暴影響，降下創紀錄雨量。暴雨亦引發嚴重洪水，道路被水浸。今次這場雨災更直接影響加拿大樂壇天王Drake位於當地的1.5億美元（約12億港元）豪宅，大量洪水湧入大宅損失慘重！

事後Drake於社交網亦有分享事發時洪水入屋的震撼畫面，片段中見到一名工人用力擋住道門，但大量泥水仍然湧入疑似衣帽間內，而另一工人影到當時的水深到腳踝。雖然住宅變「澤國」，但Drake仍然有心情講笑留言笑指希望湧進的是「濃縮咖啡」以及「馬天尼酒」。照片公開後不久，Drake公開於屋內自拍照，暫時他未有回應大屋水浸一事。

另方面，Drake向來出名是「花花公子」，曾與多位女星包括Rihanna以及珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）等傳過緋聞，去年他就被狗仔隊影到與前四仔女星Sophie Brussaux來往甚密，後來更被爆2人有一名私生子。而一直未回應的Drake最近在新歌《Emotionless》中，首次承認自己有兒子並指自己不是刻意要隱瞞已為人父的事實，而是在保護孩子的隱私。