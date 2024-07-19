岑麗香見懷孕李靄璣　有感而發：好好珍惜呢個過程

藝人岑麗香（香香）與懷孕36週的林奕匡太太李靄璣（Rikko），今日（19日）到銅鑼灣出席活動。香香表示已習慣早起湊小朋友返學，最開心是認識到很多媽媽好友，笑指自己在媽媽群組中負責分享皮膚護理及美容資訊，問到老公是否也覺得她保養得很好？她笑指老公「冇得Say no」，她説：「每次做完Facial返屋企第一時間就搵佢問佢完唔完美，佢通常都會答Yes。」問她見到Rikko腹大便便，有否回想自己以前陀B時，她說：「好開心可以祝福佢，大肚婆要好好珍惜呢個特別嘅過程。（要唔要祝福你？）順其自然，呢一刻唔使住。」

Rikko透露預產期是8月20日，今次是產前最後一個公開活動，坦言現時心情緊張：「琴晚都瞓得唔好，仲搞到手指麻痹。（老公有冇幫你按摩？有，有時出街之後會腳腫，佢都有買按摩油幫我按。」她表示希望順產，但事前要做好克服痛楚的練習：「自我催眠、做運動同做擘腿動作，諗住會餵人奶，不過就要睇狀況。（老公陪入產房？）會入，但有機會預產期前一個禮拜佢要離開香港做嘢。（會唔會嬲佢？）唔會，佢做嘢，不過都有少少擔心，睇吓BB識唔識做。」