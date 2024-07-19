與企鵝近距離接觸！姜敏赫來港去主題公園過生日

韓國人氣樂隊CNBLUE成員姜敏赫早前旋風式來港觀光兼慶祝生日，他透過個人頻道公開影片，片中他跟友人一起到主題公園大玩特玩一整天，期間更被不少女粉絲認出，姜敏赫更化身暖男不時同她們Say hello打招呼，實在寵粉，難怪人氣一直高企。

大自然愛好者的他與友人乘搭纜車欣賞廣闊海景和山景，吹住海風享受住藍天白雲令他暫時忙裏偷閑，輕輕鬆鬆放假。身為吃貨的他，事前更於香港老大街沿路「掃街」，初嘗腸粉、炒麵和雞蛋仔等傳統港式小吃。

熱愛水上運動及海洋動物的他參加了企鵝的互動體驗活動，初次與企鵝近距離親密接觸，可能是因為第一次超過90隻企鵝於他眼前不停走動，興致高昂的姜敏赫更現場模仿企鵝甩動脖子身體以及搖晃走路的模樣，又忍不住不斷讚企鵝很可愛。其後，他與友人繼續海洋之旅去了海象館，期間他見到兩隻門同重逾1噸的太平洋海象，更在透明水底隧道屏幕與兩位「重量級巨星」合照。

挑戰過山車時，姜敏赫更遇上了過雲雨，但完全無阻享受刺激，他表示：「實際體驗比我想像中的高，因為過山車建築在山上，視野特別空曠，所以玩起來更加恐怖！」又指：「可以望著無敵海景的過山車，除了這裏應該其他地方就沒有了吧！」

當日他在水族館餐廳用餐，園方突然安排了生日驚喜，送上他喜愛的企鵝造型蛋糕慶祝生日，由公園吉祥物與朋友們大唱生日歌為他送上祝福，令他十分感動。晚飯後他們去散步欣賞夜景，首次接觸香港老大街50至70年代場景布置的他，驚訝整條大街充滿香港懷舊感，有這麼多舊式矮樓建築物、霓虹光管燈牌、巨型木牌坊及古董老爺電車等，與友人不停拍照留念。

姜敏赫離開前在巨大海洋奇觀水族館拍照留念，並表示：「印象中我人生中沒有來過水族館，這是第一次！我覺得很神奇，海底神秘的感覺對我就像是童話世界，我覺得每個小朋友在童年時一定要去水族館，會讓你一輩子都印象深刻。」