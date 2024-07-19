乳香消暑　香甜好滋味

夏日炎炎，有乜計消暑降溫？冰凍飲料及雪糕應該是不少巴絲打的熱選。有品牌就引入小紅書高熱度的零糖乳酪，亦有大熱雪糕品牌趁機推出期間限定的意式冰凍甜點，為巴絲打於炎熱翳悶高溫下錫走暑氣！

大熱新品

年初才登陸香港的高品質乳酪品牌，引入3款王牌乳酪產品便掀起了城中熱潮。品牌最近再下一城，全新引入小紅書高熱度的3款無添加零糖產品，包括「斷糖日記」、「007益生菌家庭裝乳酪（無添加糖）」和「007益生菌迷你裝乳酪（無添加糖）」。乳酪主打全天然無添加、無任何色素、防腐劑等食品添加劑，加上無添加任何糖分，連乳糖不耐症或怕有代糖副作用的人士都可以食用，健康零負擔！此外，新口味於即日至8月3日期間於指定點，包括海防道、港鐵站等免費派發讓巴絲打試飲，以冰凍健康的乳酪飲掃去炎夏的悶熱！

期間限定

人氣雪糕品牌趁炎炎夏日引入多款全新日本直送甜點，率先登場的有兩款首發的意式冰凍甜點迷你杯，分別是濃厚香提意式冰凍甜點迷你杯及開心果雲呢拿意式冰凍甜點迷你杯。前者以黑、白兩款葡萄製成Gelato，白葡萄混合香濃牛奶散發淡雅奶香，而黑葡萄則帶成熟甜美的果香氣息，可以單獨品嘗各自滋味之餘，還可以拌勻成更高味道層次的葡萄滋味，綿密細滑。後者用上香烤開心果製成Gelato，散發濃郁堅果香，與細膩雲呢拿Gelato搭配出細滑香甜滋味！一杯雪糕帶來兩種口味及三種食法，夠晒驚喜！