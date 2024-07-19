江嘉敏撞樣變「壯陽」　鄺潔楹台灣拍劇冇艷遇

藝人江嘉敏、鄺潔楹、岑珈其、楊偲泳及談善言今日（19日）為醫療中心擔任開幕嘉賓。提到江嘉敏近日看來修身成功，被網民大讚她重返顏值巔峰外，又被指「撞樣」林夏薇及古佩玲，但她竟聽成「壯陽」，相當搞笑！她指因早前跟鄺潔楹在台灣為新劇《武林》開工，每天在超過40度的高溫下拍攝，故不停排汗，笑指連水腫也消失，鄺潔楹則表示受惠於水腫消，令輪廓也變得更突出。提到同劇演員游嘉欣於當地被男攝影師邀約「私影」，問到二人有否艷遇？二人笑指沒有時間，鄺潔楹説：「本身話酒店隔離有KTV，但一直都冇時間去，因為連瞓都唔夠時間。」談到江嘉敏早前為拍劇剪短頭髮，現時已回復一頭長髮的她，表示若劇本需要不介意再剪短。

岑珈其表示今日特意來撐胞兄岑珈俊為股東之一的新店開幕，他大讚年長他5年的哥哥很本事，夢想成真開店，問他會否想學哥哥一樣自己開店？他表示很想，但笑指自己不是做生意材料，還是努力工作搵錢比較好，身旁談善言及楊偲泳也稱自己沒有生意頭腦，笑指若3人一起合作搞生意肯定會被騙，更自稱是「3條水魚」，楊偲泳説：「我哋都係努力等《不日成婚3》開鏡啦！」問到是否落實開拍？她即笑指導演應該很想，問到戲中她已跟珈其結婚，現實中何時跟男友張振朗拉埋天窗？身旁珈其即為她解圍説：「我自己都好鍾意佢，但冇辦法我已經有家室，不過可以許配畀囝囝臻臻，開心死佢啦！」楊偲泳即大讚臻臻可愛，自爆曾跟臻臻過夜，更即場大叫珈其做老爺。