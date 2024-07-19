魏浚笙孖女友出埠上山下海　倪晨曦產後谷奶開工

男神魏浚笙（Jeffrey）今日現身時尚活動，提到新歌《老積》面世，感到好開心，新歌寫中他自己，有種唱故事感覺，好多謝林家謙，黃偉文和徐浩這個鐵三角陣容，「呢首好自的歌，目標係最想觀眾感受到自己的感覺。」笑言刻意戴上眼鏡扮老積增添成熟韻味。提到今次遠赴英國拍攝MV過程中大家都很辛苦，他特別感謝攝製隊和經理人（女友），有兩天是連續拍了廿四小時不眠不休、上山又下海。他說今次到英國大草原遇上很多動物包括羊和松鼠，自言學過動物傳心術知道動物的想法，戲言：「動物同我講好開心可以在英國相遇，希望遲些來香港搵我。」他又表示很想養狗，得喜歡朋友的貴婦狗，希望貴婦狗生小狗後由他領養，問到養寵物是否需要得到女友批准？他說：「一定要，要互相尊重，佢都好喜歡小動物，（英國有冇順道影輯pre wedding？)佢未同我求婚，所以未影住，等佢表達意願先。」他笑言只要女友求婚他定會Say yes，但最佳求婚場境不要在廚房或廁所，笑言可以在客廳地方較寬敞。

同場的網絡紅人倪晨曦（Elva）誕下第三胎後，今日坐完月首日出關立即開工，Elva精神飽滿，有顯著谷奶，她表示收到工作通知時，也有點猶豫，擔心肚子有「風」，兩星期前尚未完全修身，不能穿上西褲，幸好今日終能穿上。她表示頭一個月會以母乳餵脯，對小朋友好點，指BB很大食，體重現已達5KG。Elva四年抱三，三個仔分別大子Virgil3歲8個月、2子Evren 1歲8個月、3子Nigel剛好1個月大。因兩位哥哥年紀都很小，會對BB有少許呷醋，會輪住叫喚媽媽，所以她要求老公放假做「陪月公」幫手湊仔，她才有休息時間。問是否封肚不再生？她笑言不敢再講封肚，擔心講完會有「意外」，決定不再提，認為避孕有很多方法，也不會做節育，「追女？唔使，我對生仔生女無所謂，追女太大壓力，人生毋須要咁，我有3個仔已經好開心，我己經好老啦！」現在會爭取休息，望趕快回復狀態，她不準備擺百日宴，或會簡單同家人食飯慶祝。雖然第三胎，但亦不過懶，每個BB出世，滿月時亦有拍攝寫真照，將珍貴一刻記錄下來，認為BB是奇妙生物，很掛念大仔二仔時BB時的片段。她提到細仔的英文，原本有兩個選擇，最後原來由BB自己決定：「我哋將兩個名分別交畀BB，由他握拳作決定，最後他握實了Nigel。」