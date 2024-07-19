楊天宇新作紐約電影節全球首映︰意義非常重大

藝人楊天宇、馬思惠、張繼聰等演出的英皇電影《裡應外合》，近日於第23屆紐約亞洲電影節作全球首映，身為男主角的天宇特別親赴美國出席盛會，並與觀眾作近距離接觸，笑指該片達成了人生中的三個「第一次」，除了首次以男主角身分亮相國際級影展，亦是首次出席電影節及首次到紐約，更說：「一到埗竟然有種似曾相識感覺，令我心情相當放鬆！從小到大，我都好喜歡看荷李活超級英雄的動作電影，《裡》片某程度上都有融合到一些西方的元素，所以這部電影可以在紐約作世界首映，非常合適，加上作為一位香港新演員，我對香港電影的未來抱有極大憧憬，亦期望香港電影可以愈趨國際化，接觸到世界各地不同的觀眾。」

對於能夠與美國觀眾作近距離互動，天宇指當地粉絲對香港動作電影非常熱情與支持：「觀眾問到關於動作電影的去向。作為一個在香港長大的演員，動作電影對我有着很深遠的影響，新生代應該為動作電影注入新的元素，這一齣戲的故事背景發生在二次元世界，這類情節在香港電影是較為罕見的。我認為香港動作電影將會繼續進步，而且有着更多的創新！」更指有趁此行把握時間四圍觀光。