何沛珈陳懿德率港姐抵內蒙　穿察哈爾服飾化身蒙古美女

《2024香港小姐競選》15強近日展開外景拍攝，首批候選佳麗莊曉婷（Kimmy）、李曼思（Adria）及俞可程（Kanis）前日(17日)出發到內蒙古，並由兩位師姐何沛珈（Roxanne）及陳懿德帶領進行外景拍攝，三位佳麗到埗內蒙古呼和浩特後，即連隨與兩位師姐乘坐7小時車程抵達正藍旗，昨日（18日）即進行密集式拍攝工作。

三位佳麗除了跟當地人學習製作蒙古奶食品、製作蒙古族傳統服飾外，並齊齊穿上察哈爾服飾化身蒙古美女，於大草原上打卡留倩影。由於三位佳麗均是首次到訪內蒙古，心情自然興奮又期待，問到內蒙古之行最期待環節，熱愛運動的Kanis表示：「參加那達慕大會（蒙古族一年一度的傳統體能運動競技節日），我本身好鍾意運動。」Adria則期待入住蒙古包：「好多人都話係冬暖夏涼，好想體驗吓係咪真係咁！」Kimmy就期待參觀大召寺：「因為聽講今次仲邀請到當地嘅住持出嚟，係一個好難得嘅經驗。」

對於今次有兩位師姐助陣，三位佳麗異口同聲指獲益良多，並指學了不少上鏡拍攝技巧和如何放鬆緊張心情。而Roxanne日前抵達內蒙後即抱恙，並嘔了4、5次，她受訪時透露：「嗰日要坐七個鐘頭車，跟住我又喺車度溫奧運嘅資料，本身都有啲暈車浪，同埋嗰日日頭又比較曬，好彩第二日已經好番好多，我都有爭取時間休息，唔使拍嘢時就閉目養神，拍攝團隊亦有互相照顧。」更感激Adria於其不適期間幫忙扶她返回房間之餘，還主動幫忙拎行李，相當貼心。