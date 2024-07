男團MIRROR成員陳卓賢(Ian)一連7場首個個人演唱會《IAN CHAN “TEARS" IN MY SIGHT 》,今晚(19日)假亞洲國際博覽館開鑼,雖然演唱會於夜晚8時45分才開始,但逾300名Hellosss(Ian粉絲)一早便到亞博為偶像應援,排列整齊地坐在地上舉牌叫口號:「我哋已經準備好七日同你一齊笑住喊,一齊Tears,Day one good show。」,聲勢浩大。除此之外,歌迷會亦於現場設置了30個應援打卡位,相當有心思!