《Moving》贏大獎！朴寶英爆冷封《青龍》視后

韓國年度盛事《第3屆青龍電視劇大賞》今晚（19日）在仁川市舉行，頒發多個串流平台作品的獎項。

女星朴寶英憑《精神病房也會迎來清晨》揮低韓孝珠、安恩真、千玗嬉及李絮等勁敵勇奪最佳女主角獎，她獲獎後一度爆喊，並表示十分尊敬和她一起角逐獎項的前輩演員，她坦言飾演劇中的護理師角色並不容易，特別多謝在拍攝期間跟她分擔的演員和工作人員，最後又表示：「假如有人正在度過黑暗又漫長的夜晚，希望你們都能捱過，迎來清晨。」

男星任時完憑《少年時代》擊敗柳承龍、柳俊烈、卞耀漢及崔宇植，爆冷奪得最佳男主角獎，他表示事前認為自己只有10%的可能獲獎，並對能來到《青龍》欣賞大前輩朴南正的演出感到高興，歌手出身的他笑指有信心能在頒獎禮帶給大家有趣的演出，希望下次能以表演嘉賓參加盛會。

雖然《Moving超異能族》的主演柳承龍和韓孝珠失落視帝及視后獎后，但《Moving》的團隊就奪得全晚最高榮譽的大獎，《Moving》的男星李正河與高允貞分別捧走最佳男、女新人獎，李正河奪獎時特別多謝劇中飾演其父母的趙寅成和韓孝珠，笑言知道今晚將是《Moving》的最後一個活動，所以特別重現劇中的經典台詞，高允貞上台前與扮演其父母的柳承龍和郭善英相擁，她表示：「我好懷念和爸爸媽媽的場面，拍攝期間真的很開心，我會視這個是鼓勵我今後更加努力的獎，我會更努力的！」

而男星安宰洪憑《假面女郎》以大熱姿態贏得最佳男配角獎，他對獲獎表示光榮：「多謝我的父母，多得導演，我才能有發光發亮的這一刻，希望能將這份喜悅跟所有製作人員和演員分享。」至於最佳女配角獎則由《殺人者的購物中心》的金海娜奪得，她一度激動落淚，坦言完全沒有想過自己會得獎，特夠多謝導演的嘗試，並對能與眾多前輩一起角逐獎項感到榮幸。