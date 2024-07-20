【是日通勝】

農曆六月十五

甲辰年 辛未月 乙酉日

吉時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上7時至9時

宜：祭祀、安葬、掃舍

忌：開市、栽種、移徙

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：36、05、43

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：貫徹量入為出策略，財政上立於不敗之地。

金牛座：幸福不是必然！感情關係是需要用心經營。

雙子座：財運不錯，可作小額投資，易獲理想回報。

巨蟹座：遇到麻煩忌慌失失，保持淡定可找出對策。

獅子座：愛與不愛要問自己，處理感情問題忌拖拉！

處女座：冷戰傷感情，已婚者不可讓溝通問題惡化。

天秤座：單身者有條件吸引桃花，宜好好裝扮一番。

天蠍座：人緣運上升，適合聯誼會友，可盡興而歸。

人馬座：不滿現狀，與其怨天尤人，不如做好自己。

山羊座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

水瓶座：切勿逞強，與人相處要客氣，以免得罪人。

雙魚座：出外靠朋友，用心經營人脈網絡不會蝕底。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）馬 運勢強

（跌）兔 易破財

鼠：工作易有閃失，保持低調，勿說是非。

牛：工作運不錯，別錯過賺取外快的機會。

虎：做事態度愈認真，愈易得到上司器重。

兔：是日沖煞，判斷力差，易有金錢損失。

龍：理財方面有新想法，是時候付諸行動。

蛇：做人大方一點，人際關係也會好一點。

馬：運勢強，工作上不乏一展才華的機會。

羊：不宜投資不動產，虧本的機會相當高。

猴：易惹是非，勿好管閒事，切忌強出頭。

雞：與人相處時不要太囉嗦，易讓人厭惡。

狗：待人接物忌衝動，以免令身邊人受傷。

豬：好好發揮自身才能，收入將與日俱增。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

最愛錢的3大星座

1.金牛座

金牛座是一個非常現實和實用的星座，對金錢的追求非常強烈，通常會努力工作，積極存錢，為未來打算。他們非常節儉，會非常謹慎地使用金錢，避免不必要的浪費。此外，金牛座也非常注重理財和投資，喜歡將錢投入到安全和穩定的領域，以獲得更好的回報。

2.天蠍座

天蠍座是一個非常有野心和冒險精神的星座，對金錢的追求也非常強烈，通常會努力工作，積極存錢，為未來打算。他們也非常善於投資，喜歡將自己的錢投入到高風險高回報的領域，以獲得更好的回報。此外，天蠍座也非常理性和謹慎，會仔細分析和評估每一筆投資，以確保自己的錢安全。

3.山羊座

山羊座是一個非常積極和努力的星座，通常會努力工作，追求事業上的成功和財富。山羊座非常理性，會非常謹慎地使用金錢，避免不必要的浪費。他們也非常注重理財和投資，喜歡將錢投入到安全和穩定的領域，以獲得更好的回報。此外，山羊座的人非常有責任感，會非常努力地工作，為自己和家人創造一個穩定和安全的環境。

總言之，金牛座、天蠍座和山羊座是最愛錢的3大星座，他們通常會努力工作，積極存錢，也非常注重理財和投資，希望為自己和家人創造一個穩定和安全的環境。