星玄｜「翻版范冰冰」王敏慈古裝Look展現氣質　靚樣「升級」嚇親網民

今日係7月20日農曆六月十五，幸運星係天秤座，單身者有條件吸引桃花，宜好好裝扮一番。有「翻版范冰冰」之稱嘅港姐季軍王敏慈（Lovelle），自參選後就返北京中央戲劇學院繼續學業，雖然於應屆期間冇太多露面機會，但仍定時喺社交平台大派福利，讓一眾粉絲可以知道佢嘅最新資訊，之不過其中一條片入面，驟眼睇佢就好似變咗另外一個人，即刻嚇親一眾網民，原來係髮型、眼神同埋妝容，令佢個樣唔同咗，王敏慈個樣咁百變，只要好好裝扮一番，都可以吸引到唔少桃花。

日前，王敏慈身穿藍黑色長裙，束起頭髮，眼神銳利且手持銀劍，女俠造型可謂又美又颯，而除女俠造型外，佢仲又着上湖水綠透紗長裙，配上淡妝，唔少網民都大讚佢氣質獨特，並希望早日可以睇到佢拍嘅古裝劇。

至於最旺生肖係馬，運勢強，工作上不乏一展才華的機會。肖馬嘅台灣女星徐熙娣（小S）近年除主持節目外，又復出拍劇拍MV。日前佢就為動力火車歌曲《催眠》擔任MV女主角，喺MV入面，小S唔單止激戰日籍男星，仲要崩潰大喊，絕對係演技大爆發。小S接受訪問時仲透露，想同姐姐大S再次主持節目，小S運勢咁強，你一開口相信會有好多製作單位，都會搵你哋呀。