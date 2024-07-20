香港中樂團第48樂季揭開序幕　華懋集團「鼓動心弦 連結世界」啟動

【營業資訊】香港中樂團早前於香港文化中心舉行第48樂季節目暨2024香港鼓樂節──華懋集團呈獻「鼓動心弦 連結世界」活動發佈會，獲各界嘉賓及傳媒友好鼎力支持！

樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌教授表示：「中國音樂的『境』是『情深而文明，氣盛而化神』的至高美學。香港中樂團的第48樂季以『境』為綱，大境已定，綱舉則目張，一場場音樂會構成主題各異、風格迥然的一個個『小境』，靜候一眾知音人身臨其境。」

樂季開幕音樂會──國家藝術基金項目「永遠的山丹丹」為陝西省廣播電視民族樂團委約創作，整個演出以陝北腰鼓、嗩吶、信天遊、陝北說書等藝術形式展現陝北原生態民間音樂文化的精髓，由《信天遊》、《壺口鬥鼓》、《祈雨》、《五彩的窯洞》、《颳大風》、《趕腳的人》、《朝天歌》及《永遠的山丹丹》八個樂章組成。陝西省廣播電視民族樂團及香港中樂團超過130人聯合演出，加上米脂吹打樂團50多名嗩吶及打擊樂手，陣容鼎盛。

其他精彩演出包括：陸上與海上兩條絲綢之路，讓東方與西方相容，「絲綢之路」邀請越南及中國新疆藝術家帶同其民族樂器，與香港中樂團一同演出；為慶祝中華人民共和國成立七十五周年，樂團特別與康樂及文化事務署合辦「鐘樂和鳴 盛世華章」，以「樂器之王」編鐘普天同慶；於香港演藝博覽會揭幕當日演出的「時之輪」，以節氣為主幹，透過實時微距鏡頭配以大銀幕，多角度直播演奏家及樂器於弦線振盪一刻，表現秋收冬藏、四時有序的傳統時間哲學；來自嶺南文化圈的香港中樂團、珠海民族管弦樂團以及來自吳文化圈的無錫民族樂團將於「樂龢灣區」同台獻藝，演奏各地代表曲目，其中包括金庸武俠電視劇主題曲。

此外，香港中樂團一直以中樂的發展與傳承為己任，為年青人提供發展平台如「傳承‧經典2025」、踏入第二十六年的「心樂集」及新增青葱篇；與香港作曲家聯會合辦「香江華采」，安排作曲家采風及徵集新作；與香港中樂協會合辦「中樂共享舞台」計劃等。

今年，樂團再次得到香港旅遊發展局支持及華懋集團冠名贊助「鼓動心弦 連結世界」，讓一連串鼓樂活動規模更勝往年！華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示：「去年疫情過後，我們有幸首次和香港中樂團合作，呈獻『鼓動心弦 連結世界』鼓樂系列活動，以澎湃鼓聲，振奮人心，連繫各界人士，提升大眾生活質素，為社會帶來正能量，市民反應熱烈，並體現華懋重視『人、繁榮、環境』的理念。今年雙方再接再厲，更邀得三位奧運泳手：歐鎧淳、鄭莉梅及楊珍美創辦的Mind The Waves加入，透過不同活動關注青少年的心理健康。」

跨越十八區的「鼓動心弦 連結社區」鼓樂訓練及演出拍攝涵蓋各階層市民，除小朋友、青少年、長者及復康機構人士外，更包括特別組別如少數族裔、青少年在囚人士、「共創明『Teen』計劃」等。為配合香港旅遊業發展，影片將於各區景點拍攝，推廣各區文化深度遊。

12月8日，樂團將再次於西九文化區藝術公園舉辦「鼓動心弦 連結世界」鼓樂嘉年華及5G直播音樂會，由電訊商以5G網上直播至全球。今年，除鼓樂之外，將加入舞蹈元素，邀來內地非遺鼓隊及本地踢躂舞、街舞團隊，加上韓國、馬來西亞、新彊、印度的鼓樂名家演出。「香港活力鼓令24 式擂台賽」部份組別將於當日作賽，氣氛熱烈。華懋集團、「共創明『Teen』計劃」等將派出鼓隊於鼓樂嘉年華演出，與民同樂。樂團更邀請各國駐港領使館為市民及旅客介紹該國美饌及文化，展現香港盛事之都的魅力，推動盛事經濟，鞏固香港的國際城市地位。

香港中樂團第48樂季節目將於7月20日全面上線，成為樂團「中樂摯友會」會員於8月16日前優先訂票，最高可享六折優惠，並可預留最佳位置。