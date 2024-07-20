暑假好去處　KUROMI×Minions迷你兵團來襲

今個夏天，將有機會在YOHO商場和沙田新城市廣場分別見到風靡全球的KUROMI軍團和Minions迷你兵團，商場除了在戶內外都設有多個大型裝置讓大家打卡之外，還有期間限定店以最新精品俘虜大家荷包，如果你是超級粉絲就一定不能錯過！

【The Planet YOHO】

今個仲夏，佻皮的KUROMI帶同星際艦隊悄悄地登陸YOHO系商場開展一場穿越星際、撲朔迷離的跨星系「尋姐之旅」，與神秘嘉賓──姐姐ROMINA的相聚一觸即發！由即日起至9月1日期間，YOHO將打造橫跨YOHO MALL I 、YOHO MALL II 及YOHO MIX 、充滿Y2K 科幻元素的主題活動「The Planet YOHO」，俏皮的KUROMI帶同軍團於今個夏日逗留行星The Planet YOHO，各位將有機會近距離一睹KUROMI的魅力風采！YOHO MALL I以璀璨恒星引領各位穿越7大Y2K幻想系主題場景，包括「超巨大夢想航道」、「零重力駕駛倉」、「絢麗樂園星球」、「虹彩光影UFO」等；YOHO MALL II就設有「KUROMI光速隧道」、「KUROMI Meets ROMINA夢之廊」和「願力能量守衞塔」，有隻巨型充氣KUROMI坐陣近5米高「願力能量守衞塔」其中；而YOHO MIX戶外廣場就設有「星空閃爍艦橋」、「KUROMI宇宙冒險飛船」、「YOHO · KUROMI雲海樂園」，可捕捉KUROMI與BAKU調皮身影。而在8月3日及4日下午，更有 D.I.Y Y2K閃石串珠工作坊發揮創意。

【迷你兵團反轉基地】

闊別7年，風靡全球的《壞蛋獎門人4》今夏登上大銀幕，再度發放笑彈，引起全城熱話！戲中最經典搞怪、最令人捧腹大笑、最俘虜人心的Minions迷你兵團今集超班升級為頂尖特工，5隻天選之「兵」被血清改造成為超級迷你兵，大搖大擺地佔據沙田新城市廣場，由即日起至9月1日期間呈獻【迷你兵團反轉基地】搗蛋企劃，帶各位大人細路粉絲深入7大電影場景感受「特工視覺」，包括e-Pass特工證、超級迷你兵集郵區、「特工訓練營」— 碌保齡球等打卡裝置；另外，更有《壞蛋獎門人4》期間限定店以最新精品俘虜大家荷包、兼有獨家「迷你兵團紙扇」、《壞蛋獎門人4》年曆卡及電影戲飛換領，迷你兵團更遍布整個新城市廣場，讓大家在今個暑假沉浸於這股魔性黃色旋風中，成為炎炎夏日的透涼消暑好去處！