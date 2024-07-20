《造星V》Kakit奉旨親熱　大玩「女上男下」唔尷尬

《全民造星V》出身的鄧家杰（Kakit）最近他與網上頻道熊仔頭成員之一Sona（劉曉穎）推出合唱情歌《誰的錯》，歌曲描述每段關係的結束，未必都是無疾而終，但絕對都是無可奈何。拍攝MV當日，Sona和KaKit在導演的指導下奉旨親熱，甜蜜互動，更要求兩人有情侶激情一夜後的感覺，故做出貼面擁抱，甚至床戲，Sona要壓在Kakit身上，動作露⻣，Sona表示要壓在男方身上甚尷尬，KaKit反而能淡定應付，他笑言：「我反而第一時間諗，大家都唔應該着住件衫喎，尤其男仔同另一半喺屋企最舒服嘅狀態，多數唔會着衫！」

講到難忘事，就是甜蜜過後拍嗌交戲，為了效果，Kakit大鬧Sona令對方爆喊 ，Sona坦言：「我係唔太會鬧人，當時我都唔太知KaKit鬧緊乜，只係我好怕大聲講嘢嘅人，所以佢對住我呼喝就忍唔住喊，成就真情流露嘅畫面。」而Kakit就發掘出自己鬧人的才能：「原來我鬧人都幾叻，仲要係撕心裂肺嗰種，當時九唔搭八亂罵一通，點知可能用力過度，鬧到第二日發燒，我都係第一次發生咁嘅事。」

另外，Kakit早在《造星V》面試時候直言唱歌是自己弱項，入行後他積極跟老師學唱歌，感恩自己能夠有這次合唱機會，他自爆原來入行前曾傳履歷去casting熊仔頭影片作品，但不成功：「當時我讀緊中5，特登去買咗件黑色背心，然後手上黐咗個紋身貼紙自拍，再揸住支棍自拍應徵，最後冇下文。」