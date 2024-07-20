千色Citistore　夏日大激拼

【特約報道】推廣1：千色Citistore × APITA × UNY

美亞廚具 × 迪士尼Earthen系列廚具獨家換購

印花派發日期：即日起至2024年9月1日（日）

換購日期：即日起至2024年9月8日（日）

今個夏天，與米奇一同於廚房大顯廚藝，炮製一道溫馨的家常美食吧！凡於千色Citistore、C生活、APITA或UNY購物淨值滿HK$50即可獲贈印花一枚，儲滿指定印花數量，即可憑低至2折獨家換購「美亞廚具 × 迪士尼Earthen系列廚具」，CU APP會員更可以會員優惠價換購；凡換購兩件產品（其中一件必須為鍋具）更額外送迪士尼隔熱墊一件。

「美亞廚具 × 迪士尼 Earthen系列廚具」完美融合田園魅力與現代優雅美學點亮廚房，每件鍋具的印花及手柄都添上備受粉絲喜愛的米奇老鼠剪影，搭配夢幻珊瑚及奶油色調，充滿獨特觸感及永恒米奇魅力，身為迪士尼粉絲的您絕對不能錯過！

推廣2：SNOOPY旅行用品SPACE TRAVELER系列獨家換購

推廣日期：2024年7月18日（四）至9月30日（一）

於千色Citistore購物滿HK$300（以淨值單一機印發票計算，或以淨值HK$100之即日機印發票累積至HK$300），更可換購「SNOOPY旅行用品SPACE TRAVELER 系列」產品，每次最多可換購旅行箱及袋類各1件。CU APP會員更可以會員優惠價換購，立刻將可愛的SNOOPY讓你的旅程增添更多色彩及歡樂！

推廣3：千色 Citistore 夏日大激拼

推廣日期：2024年7月18日（四）至8月11日（日）

全線千色Citistore將舉行「夏日大激拼」，店內貨品及宣傳單張內之特價貨品可享額外9折，而小家電貨品額外（包括濾水器系列）95 折。推廣期間，為大家帶來一系列激拼優惠