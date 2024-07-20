印度每個地區都有不同風格的美食，本地除有親民小店，還有米芝蓮星級餐廳，除了各式肉類和海鮮配搭，素食者也有很多選擇，大家隨時可轉款品嘗，美味又有新鮮感。

華麗宮廷風

印度文化源遠流長，既有平民化的生活，也有華麗的宮廷文化。中環新開的高級印度餐廳，除有米芝蓮星級總廚Palash Mitra坐鎮，餐廳以土邦皇公瑪哈拉賈的服飾和華麗的室內裝潢作設計靈感，選用高級食材和香料入饌，打造出皇室享用的餐飲。Patti Samosa內有辣雞肉、洋葱和咖喱葉，碎羊肉餅配辣椒、生薑、洋葱和香料，煎烤再油炸，外脆內嫩。Murgh Makhanwala以雞肉配番茄醬，無煙烹調的雞肉菜式Moti Mahal配生薑、忌廉和牛油，軟滑入味。其他還有孟加拉風味的蓮葉包鯧魚Machli Angeethi，北印度風的羊膝和源自盧克瑙羊膝燴飯Nalli Gosht Biryani等，配葡萄酒或雞尾酒等享用，頓時有皇室人員用餐的感覺。

摩登素食

印度菜選擇豐富，常以蔬菜配香料調味，打造不同款式的素食。中環高級印度餐廳主打蛋奶素美食，近日餐廳改全新概念重新出發，推出一系列改良版的印度家庭日常素食，Puffed Rice Salad有芝麻菜、番茄、蘿蔔和牛油果等，吃時配羅望子醬。現代版的印式凱撒沙律，用羅馬生菜、車厘茄、帕爾馬芝士加脆鷹嘴豆及薑黃凱撒沙律醬。南印度薄餅配以不同蔬菜和子酸辣醬，各有特色。小食有孟賣風味的辣椒芝士配多穀燕麥多士、燉蔬菜、辣味蒸年糕等。主菜的用咖喱葉香蒜醬、椰子和肩豆燉煮的Roasted Aloo Gobi，Rajma Masala以腰豆燉湯配米飯、乳酪和醃洋葱，飯後來一口70%朱古力慕絲配杏仁脆糖和漿果，最是滿足。