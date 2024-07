藝人陳凱琳(Grace)跟鄭嘉穎婚行育有3子,一家5口生活美滿,身為3孩之母的Grace亦事事以家為先,曾稱雖有戲癮,但肯定會掛住囝囝未必能專心拍劇。她日前在社交網晒相,分享跟囝囝到海灘玩水的開心時光,雖然已為人母,但Grace身材依然Fit到漏,大晒白滑香肩及一雙逆天長腿。

Grace有感而發表示要好好珍惜與囝囝玩樂的時光:「BEST BEACH TIME WITH THE BOYS!呢個星期係咁落雨,好彩上星期連續去咗兩日沙灘!雖然我好怕曬黑…但次次同啲小朋友玩到唔捨得走,算啦,算啦,之後做多喲美白啦~其實我好想講~快樂嘅時光真係要好好珍惜!每一刻真係好寶貴,唔知將來佢哋大咗嘅時候仲記唔記得媽媽帶佢哋去沙灘玩?佢哋唔記得記,我都會記住,Time is precious, make it count.」