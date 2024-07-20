張振朗37歲生日　單膝跪地「示愛」姚子羚

由陳山聰、朱晨麗（朱朱）、張振朗及姚子羚等主演的無綫熱播劇《反黑英雄》進入結局篇，台前幕後今午現身將軍澳出席宣傳活動造勢。該劇成為連續3周7天跨平台總收視於黃金時段內之冠，並錄得點擊率達188萬，成績相當不錯。

張振朗早前忙着於佛山拍攝新劇《刑偵12》，故多次缺席《反》劇宣傳，今日正值其37歲生日，獲《刑》劇監製網開一面讓他返港，到場站台與粉絲見面之餘，晚上可相約女友食飯慶祝。玩遊戲期間振朗被安排向戲中CP姚子羚單膝跪地「示愛」，振朗卻不停拿子羚開玩笑，拿着花束祝對方「母親節快樂」，全場爆笑！

受訪時談到生日願望，振朗表示：「都係希望長拍（劇）長有。（唔諗結婚？）都係做好啲嘢先。」山聰則指已連續兩年為振朗慶生：「舊年我哋去咗馬來西亞宣傳，我幫佢安排晒7日行程滿滿，而尋日我哋全班人又去咗長沙宣傳，連夜坐車返香港時，喺高速公路過凌晨12點，所以我哋幫佢唱生日歌，希望出年都可以繼續同佢慶祝，帶啲旺氣帶埋畀佢，等佢今年攞啲嘢（暗指台慶獎項）返屋企。」

今次戲中與子羚組成的CP深受外間歡迎，不過振朗卻暗指二人最終沒有好結果：「大家角色身份唔同嘛，又估唔到佢年紀大我咁多，大家咁鍾意我哋呢一對，哈哈！」至於開拍續集，山聰則「撥行扇」說：「成績唔錯，加上呢類劇再開嘅話，故仔其實唔難度，希望有機會啦。」

另外，朱朱於《反》劇挑戰演打女，不停被讚身手不錯，她亦自言打出癮來，希望能夠繼續向這方面發展。談到接下來工作，她說：「開緊出邊一套嘢，造型同以往唔同，但詳情唔講得住。（再顯身手？）顯身材呀。（要着泳衣？）遲啲先講啦，今日講《反》劇先。戲裏面我都要打嘅，但叫人打多。（夏天拍打氣好辛苦。）咪當減肥囉。」她又自爆其實入行前已跟楊盼盼學習拳腳功夫。對於自己相隔年半再推出劇集獲得如此佳績，大感欣慰，不忘多謝觀眾的支持。

至於戲中與山聰的感情線，她說：「大家似好兄弟多啲，最終冇喺一齊嘅，我覺得如果我嘅角色再做多少少，觀眾就唔鍾意㗎嘞。」