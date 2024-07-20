展望塔笨豬跳　360度鳥瞰美景

日本有不少展望塔，讓各位居高臨下鳥瞰城市美景。但隨着遊客愈來愈追求新鮮刺激，近年的展望塔陸續增添了玩樂元素，如大阪地標「通天閣」就有全新遊樂設施Dive & Walk，大玩空中漫步和笨豬跳。「神戶港塔」除了增設露天甲板可360度打卡，更備有咖啡店和酒吧等。至於佐賀「玄海海中展望塔」透過數碼投影幻化出逼真海底世界，各具特色。

大阪通天閣空中漫步 挑戰膽量

位於大阪新世界內的「通天閣」，第二代是於1956年建成的暸望塔，原本只是欣賞風景的觀光點，近年陸續加入刺激的遊樂設施，瞬即人氣飆升。繼巨型滑梯及戶外懸空透明展望台後，最近新增「Dive & Walk」遊樂設施，其中「Dive」即是笨豬跳，在距離地面40米的塔中央垂直跳至14米高的展望台，高低差有近5層樓，讓各位享受從高空墜落的快感。而「Walk」則可在離地約26米的3樓展望台外圍，繫上安全繩索體驗空中漫步，圍繞一圈360度飽覽大阪市美景。

一場來到當然要玩埋早前開幕的巨型滑梯「Tower Slider」，全長60米、斜度有30度的滑梯，以螺旋狀方式圍繞着塔身外牆，從3樓展望台下滑至1樓，只需10秒抵達。滑梯前半段採用透明上蓋，中段則被不同顏色的燈光包圍，猶如走進時光隧道一樣。另有戶外懸空透明展望台「Tip The Tsutenkaku」，離地92.5米，懸空部分長5.4米、寬1.5米，雖然周邊安裝了金屬防護網，但透過前方的玻璃底板往外延伸，可直接看到腳底下的建築，有種飄浮在空中的感覺，同樣挑戰各位膽量。費用：成人觀景台入場費1000日圓（折約HK$50）、Dive & Walk 3,000日圓（折約HK$150）、Tower Slider 1,000日圓（折約HK$50）、Tip The Tsutenkaku 1,300日圓（折約HK$65）。

神戶「鐵塔美女」地標 翻新平台

來到關西不少人會順道去神戶港灣欣賞迷人夜景，特別是擁有「鐵塔美女」之稱的108米地標神戶港塔（Kobe Port Tower），今年4月翻新後以全新面貌登場。其設計靈感來自荷蘭鹿特丹港的塔樓，因陪伴當地人渡過1995年阪神淡路大震災，被稱為市民的「心靈之光」。翻迎後的神戶港塔分為上方的展望層，以及下方低樓層兩大部分，分為5層的展望層需付費才能進入，1樓是展覽空間Gallery 360，部分地板由透明玻璃構成，可在75米高直視地面。2樓是售賣紀念品及原創商品的Kobe Port Tower Shop by Felissimo，3樓則是20分鐘轉一圈的旋轉咖啡店和酒吧Ready Go Round，4樓是以光輝為主題的「光之博物館」，5樓有多個特色打卡位的Smile Park觀景層，在這裏可登上首度開放的露天平台，於離地100米360度欣賞神戶港灣美景。

至於免費入場的低樓層區域也有4層，3樓及4樓是餐廳和咖啡店PORT TERRACE，4樓增設開揚的露天平台，客人可一邊賞景，一邊品嘗神戶美食及甜點。2樓則由首度落戶兵庫縣的BEAMS JAPAN、ICORI及可試飲地道灘五鄉清酒的Port Array三店舖構成，最底層是售票處及小食店。如此豐富結合食買玩元素，難怪剛重開即成為旅遊熱點。費用：展望樓層及屋頂平台成人入場費1,200日圓（折約HK$60）。

網址：www.kobe-port-tower.com

同場加映：深入佐賀海底 投影水世界

於1974年啟用的「玄海海中展望塔」，位於佐賀縣唐津市鎮西町波戶岬。從陸地延伸出86米長的棧橋通往展望塔，便可進入位於水底7米的觀察室，透過24個水底窗口可看到魚兒游過，還可觀察海藻及貝類的自然生態。去年斥資約1.3億日圓將展望塔改造，由乃村工藝社主理，利用數碼技術提供嶄新體驗。今年4月正式重開，最大亮點是引進Kaleido Vision 360投影技術，以20部投影機將玄界灘的海洋生物如黑鯛、鱸魚等投影到天花板和牆壁，加上流水立體聲及燈效，令整個室內呈現逼真的海底世界，投影畫面由5分鐘的海底世界故事和15分鐘的海面漂浮影像組成，為遊客提供浸沉式的海底漫步體驗。另一亮點是中間的螺旋樓梯及牆壁都鋪上鏡子，利用反射打造出萬花筒般的效果，更添夢幻。費用：成人入場費1,000日圓（折約HK$50）。