【Bethの食卓】金黃的骰周身法寶

最近經過街市及水果店，都會見到非常新鮮之黃皮。這個時間正是黃皮季節，黃皮是廣東人熟悉的夏季水果之一，它既能生津止渴又能消食健胃，而且以黃皮葉煎水來沖涼更可預防感冒。黃皮的果核就可煲水飲用，簡直周身法寶，難怪它有「果中之寶」美譽，又被稱為「正氣果」。此外，它能行氣和胃，又可消食、化痰，主治食積脹滿、脘腹疼痛、疝痛、痰飲咳喘。加上黃皮果肉含有大量營養成分及抗氧化劑，其維他命C和E更是兩種有效的抗氧化劑，可保護細胞膜免受自由基的危害，與抗衰老有密切關係。黃皮雖好，但不可貪吃，建議一天食用一般不要超過100克，但糖尿病患者及胃食道逆流、消化性潰瘍患者則最好不要食用。

黃皮果的食法除新鮮吃外，其他吃法也多籮籮！每年我也會買多一些回來用來熬果醬送給朋友。做法簡單容易，先去掉黃皮籽，把果肉和果皮打碎攪拌均勻，加冰糖熬成果醬，味道好還能止咳。另一款食法是將新鮮的黃皮蒸熟曬乾去核，然後浸在純蜂蜜（冬蜜）裏，比例按沖茶的分量，等出味了即可服用。還可以製成蜜餞黃皮，先將黃皮洗淨，去枝去核，黃皮上灑糖放入砂鍋中以小火慢煮至皮透明，收汁即可。

此外，黃皮味道酸酸甜甜最適合入饌，最常見的是和肉類相搭配，烹調時只需用小刀從黃皮根部開一道小口，擠出果核，將肉與果皮一起採用，便成一道開胃好菜。我最近就喜歡用它來煮米鴨及蒸魚，超開胃又惹味。

大家不妨趁現在當造時買些試試。至於玄學方面，黃皮葉也能軀邪氣穢氣，故不要隨便丟掉浪費，把葉子煲水後放涼倒入噴壺內，在家中四角或四處噴噴有助淨化室內磁場；而它的五行屬土金，能強化人體腸胃健肺有功。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com