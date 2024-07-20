iPhone 16新色曝光！遠拍散熱都有提升？

Apple iPhone 16仲有兩個月推出，相關傳聞不絕於耳。根據Apple爆料帳號的最新消息，16及16 Plus機型將改用垂直鏡頭，16 Pro及16 Pro Max則沿用三鏡頭，同時全線機側加入快門掣，用於快速拍攝及變焦。潛望鏡頭焦距也有望增加至300mm，令遠拍能力大幅提升！傳聞原來的鈦金屬材質將加入拋光工藝，令外表更光滑，當中Pro機型有四色選擇，白色鈦金屬更接近銀色，原色鈦金屬換成灰色，黑色鈦金屬改名為太空黑。著名分析師郭明錤更指將新增玫瑰色，藉此取代藍色鈦金屬，外型更高貴，相信賣街時亦最炒得！

屏幕方面，有指16 Pro和16 Pro Max將分別搭載6.3吋及6.9吋屏幕，尺寸為歷代最大。據知，全線機型將搭載3nm製程的A18或A18 Pro晶片，同時升級神經引擎，擁有更佳的AI性能；最大容量則加倍至2TB，記憶體也會增加至8GB。另外，近年電競手機常用石墨烯散熱系統，全線iPhone 16也有機會採用，有助減少金屬機殻過熱問題，也令機身變得更薄。新技術還包括Wi-Fi 7、20W MagSafe無線快充、4,800萬像素超廣角鏡頭等，叫人期待！

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iPhone 16仲有一段時間才推出，想手機夠特別，最近有部CMF Phone 1。最大賣點是可換式背蓋，只要扭開迷你螺絲，就能換上不同顏色的背蓋、支架、手機掛帶及出行卡套，所有配件以螺絲鎖死，有創意得來比磁吸更加穩陣。另具備6.67吋120Hz Super AMOLED屏幕、MediaTek Dimensity 7300 5G處理器、2TB ROM、5,000萬像素後置鏡頭、1,600萬像素前置鏡頭及5,000mAh電池，規格中上。