鄭俊弘剖白面對兒子患病心路歷程　與何雁詩有信心再生

鄭俊弘（Fred）與太太何雁詩（Stephanie）近日接受電台訪問，早前公開兒子Asher患有罕見疾病「天使綜合症」，他們表示會積極面對，並感恩獲外界支持，將壓力變為動力，為兒子規劃合適的生活方式。Fred回想在太太懷孕初期，對孩子充滿期望：「我去健身、學柔道、玩越野電單車、跑步，希望發掘多啲興趣，喺佢成長階段一齊去玩，我想同佢彈結他、唱歌，乜都想畀佢玩，好好培養佢。」知夫莫若妻，Stephanie很明白老公的心意，她解釋：「我知佢好期待父子相處嘅時光，因為佢係一個比較自卑嘅人，除咗台上演出，佢覺得自己『乜嘢都唔叻』，所以想學多幾門手藝去教仔，佢嘅成長階段冇爸爸喺身邊，只有公公、婆婆同舅父，令佢好想做一個好爸爸，我哋度蜜月去主題樂園，佢已經諗下次帶個仔一齊去玩，甚至諗到小學同中學……當知道Asher確診後，最難係點樣調整我哋嘅期盼，的確好難受，於是我哋決定唔好諗太多，佢健康就得。」

當年二人走在一起，外間有不少輿論，Stephanie稱那時候還年輕，沒想太多，豈料當年所經歷的正好讓他們知道如何去承受和準備公開兒子的病情。Fred表示認同：「回想起嚟，當年嘅壓力同不開心，真係比唔不依家嘅情況，依家係十倍嘅唔開心，會問點解係我個仔？點解件事會發生喺我身上？過去感情嘅事係人為，依家並唔係打一個電話就有人可以幫得上忙，根本無辦法幫，慘過以前！」Stephanie補充說：「經歷了當年嘅壓力，現在面對今次嘅人生大課題，我哋都可以支撐得到，將來更加唔使驚。」他們又透露兩人當年被外界非議的那段時間，齊齊去了紐約讀爵士樂課程：「我哋住民宿，就喺垃圾房旁邊，每日拍曱甴，同學由6歲到60歲，但我哋好享受返學、放學、做功課嗰種好有規律嘅生活，大概過咗半年最迷惘嘅時光，我哋覺得唔可以長此落去，於是返香港開始工作。做這一行每件事都係有後果，我哋就好好利用嗰段時間增值自己。」

Fred和Stephanie接觸過不少同樣有「天使小孩」的家庭，知道這類孩子也有健康的兄弟姊妹，兩人有信心多生一個孩子：「我哋生第一胎時好後生，乜都唔理，依家認識多咗，所有嘅測試都會做，會準備好自己嘅身體同心態。我哋唔急，呢個病並唔係遺傳性，而係因為基因突變，同正常家庭嘅機會率一樣。無論點樣我哋都會保持開心正面嘅心態去迎接未來。」Fred坦言：「我哋當然渴望Asher識得叫爸爸媽媽同行路，知道佢一定會做到，都好想畀佢知道爸媽永遠愛佢，保護佢，支持佢，唔需要害怕將來。希望佢身體健康、開開心心，一家人永遠喺埋一齊就得，我都想同太太講，佢好厲害，冇佢嘅支持，我唔可能撐落去。佢令我變得堅強，我哋要繼續一齊走呢段艱難嘅路，一家人一條心就冇問題。」