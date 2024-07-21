闊太支嚳儀被爆放暗箭打壓「中1生」

無綫舉辦的歌唱真人騷比賽《中年好聲音》捧紅不少歌手，然而，近期卻有「中1生」（第一季參賽者）相繼捲入是非。今年1月曹敏寶傳婚外情，疑與已婚的梁浩銓撻着，兩人因此遭無綫雪藏，而龍婷初選時先跟丁文俊傳緋聞，日前她與資深演唱會製作人兼人夫丘亞葵約會，更被影到兩人在車廂中激吻，被指做小三。

近日東網收到讀者爆料，指近期「中1生」爆出連串醜聞全因自己人從中作梗，更直指幕後黑手是「顏值擔當」支嚳儀，當中提到曹敏寶被雪後，有學員煽動其他「中1生」跟對方割席，皆因有人感自己與曹敏寶的路線相似，擔心對方上位令自己地位受威脅，並謂該人經常在背後搞小動作，有次節目原定由曹敏寶跟周吉佩拍檔，有人立時向高層反映，最後曹敏寶被改為與人氣較遜的魏嘉信同組，甚至連龍婷事件也是有人是非當人情，做「金手指」向外放料。

老爺被起底？

另外，家住1,600呎何文田豪宅的支嚳儀，不時在社交網晒一家三口全家福及生活點滴，而且她跟賭王女兒何超蓮、歌手王灝兒及KOL倪晨曦等私交甚篤，本身在香港及外地開設多間烘焙店，不過，被爆其富貴背後，疑有位背景複雜的老爺。東網就此事致電支嚳儀，她透露正身在上海，當問到有指其老爺背景複雜，她只說：「多謝你打來關心我，但我從來沒有見過這個人。」至於暗示她放料及拉攏其他學員杯葛曹敏寶，她聞言大呼冤枉：「嘩！咁胡說八道，我會根據不實的報道，保留採取法律行動。」

前晚支嚳儀偕周吉佩及《中年好聲音2》譚輝智等現身無綫綜藝節目，輝智更獲忠粉狄波拉坐在觀眾席支持。提到曹敏寶與龍婷先後與人夫傳緋聞，支嚳儀則自認本身好有邊界感，就算跟別人傳訊息時用詞也非常小心，對於無綫處理曹敏寶和龍婷事件大相逕庭，前者雪藏，後者力保，她指看八卦新聞不是每日的首要任務，自己本身的時間都不夠用：「我嘅能量要放喺屋企同埋自己事業上。」同場的周吉佩對於龍婷與丘亞葵傳秘撻，他表示不清楚來龍去脈，故不方便多談，有指「中1生」內訌，有人放料踢爆龍婷戀情，他亦否認：「我哋冇內訌，大家嘅感情好好，我哋真係唔知佢哋嘅嘢，好多時合作嘅時間都係唱歌表演，好難約埋食飯。」