【是日通勝】

農曆六月十六

甲辰年 辛未月 丙戌日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：凌晨1時至3時、上午7時至9時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：動土、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：16、34、23

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

金牛座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

雙子座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

巨蟹座：為伴侶安排一次難忘約會，可令感情升溫！

獅子座：趁周日攜眷出外散步，可嘗到拍拖的甜蜜。

處女座：生活稱心，沒有煩惱，要懂得感恩和知足。

天秤座：財運有點糟糕，勿因金錢糾紛而迷失自己。

天蠍座：勿做出損人利己的事，言行要對得住良心。

人馬座：改善財政不能單靠節流，開源方面要努力。

山羊座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

水瓶座：人緣好可帶旺財運，得了着數勿虧待朋友。

雙魚座：人際關係出問題，慎防在不自覺下得罪人。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）鼠 桃花旺

（跌）龍 易破財

鼠：愛情運上升，女性很易遇見心儀異性。

牛：金錢易有損失，謹記防人之心不可無。

虎：單身男的異性緣特別好，要好好把握。

兔：多跟拍檔交換意見，得着會比預期多。

龍：是日沖煞，不適合做投資，容易虧蝕。

蛇：財運不錯，可嘗試靠副業來增加收入。

馬：理財策略進取一點，收入有顯著增加。

羊：桃花運平平，建議把心思放在事業上。

猴：對前景有新想法，不妨好好記錄下來。

雞：盡量不要與人合作，以免被人拖後腿。

狗：防人之心不可無，否則騙子有機可乘。

豬：桃花旺，好好裝扮自己，容易有艷遇。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

有發財潛質的面相

在中國傳統文化中，面相學是一門研究人面特徵與命運聯繫的學科，自古以來一直備受人們關注，人們相信，通過觀察一個人的面部特徵，可以窺探到他的性格、命運和未來。究竟哪些面相特徵反映一個人有發財的潛質？

1.田宅宮豐隆

田宅宮主房產物業、家運、聲望。傳統相書認為，田宅宮以寬廣豐盈為佳。擁有這個面相特徵的人一般人際運佳，行事多得祖輩與長輩的提攜與幫助，生活富裕，衣食無憂。

2.鼻高有肉

鼻子在面相中代表財帛宮，在整張臉中有著「五嶽之巔」的稱呼。如果一個人的鼻子長得好，代表一生運勢會愈來愈好，加上鼻頭有肉，多代表自身有能力，又有較多的機會，聚財能力強，容易賺到豐厚財富。

3.顴骨高凸豐潤

在相學中，顴骨代表一個人中年運勢，也代表權力欲、控制欲和領導能力。顴骨高凸豐潤代表有權有財，這類人適宜在年輕的時候好好積累，到中年大有機會事業有成，一生不缺錢。