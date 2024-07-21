星玄｜何沛珈被打至險窒息　露腰長裙晒火爆身材安慰粉絲

今日係7月21日農曆六月十六，肖鼠嘅朋友桃花旺，愛情運上升，女性很易遇見心儀異性。肖鼠嘅何沛珈（Roxanne），呢排工作多多，除咗出演《反黑英雄》，仲做埋晚宴主持，Roxanne着住淡藍色露腰長裙，盡顯主持功力，佢就話每次工作都會增加經驗值，所以每次工作都好開心好幸福，而且會收穫成就感，仲話會繼續努力，Roxanne你有事業心係好事，但都唔好忘記去識多啲新朋友，話唔埋今日會遇到心儀異性呀！

Roxanne喺社交網Po出《反黑英雄》片段，見到條片入面，Roxanne真係好大犧牲，又被打又被撞，條頸就來被捏到就來窒息，甚至被枱壓住呼吸唔到，塊面都紅曬。Fans大讚演技好，話演得好真，都話見到Roxanne被打，覺得好心痛。而Roxanne呢幾日病咗，知道Fans好擔心，所以突登Po出幾張靚相，令Fans唔好咁擔心，Roxanne着住藍色長裙，但都見到佢玲瓏有致嘅身形，裙擺高低設計都不經意露出大長腿，Fans紛紛留言大讚女神。

今日幸運星係處女座，生活稱心，沒有煩惱，要懂得感恩和知足。處女座嘅台灣天后蔡依林（Jolin），呢排忙緊內地巡迴演唱會，見到Jolin着住銀色吊帶長裙展露豐滿上圍，仲有開叉設計騷出大長腿，觀眾都大讚Jolin好身材，除咗工作，Jolin都會忙裏偷閒，品嘗當地美食，仲拍埋美食Vlog，之前喺山西太原，甚至「吃醋」食上癮，可以藉住工作，體驗唔同地方嘅風土人情，可以話生活非常稱心啦，一定都要保持感恩之心呀！

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